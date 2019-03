Dit is de motor van de Jaguar XJ Stealth Tornado

Voeg een haai toe aan deze Jaguar en het is een Sharknado.

Jaguar is een merk met vele fans onder de gemeenschap van petrolheads. De roofkat heeft natuurlijk een lange en illustere geschiedenis achter zich, met auto’s als de D-type en E-type, die door Enzo Ferrari himself ooit betiteld werd als ‘de mooiste auto ooit gebouwd’. Naast het meer dan verdiende sportieve en gedestingeerde imago, roept de naam ‘Jaguar’ (wellicht mede dankzij TopGear) echter ook nog een ander beeld op. Namelijk dat van de sympathieke, tikje morsige bon vivant met een voorliefde voor sigaren. Het model dat dit laatste het meeste belichaamt is waarschijnlijk de goede oude XJ. Dan hebben we het niet over het model nieuwe stijl dat (ook alweer) sinds 2009 op de markt is, maar eigenlijk alle modellen daarvoor vanaf 1968.

De XJ was altijd al een stijlvolle auto en als opvolger van de legendarische ‘Great British Train Robbery’ S-Types (Mark II) liefst ook een beetje snel. Dat laatste kwam echter steeds minder op de voorgrond te staan, dus onvermijdelijk besloten verschillende tuners Jaguar een handje te helpen. Een bekende naam in de Jaaaaag tuningscene is natuurlijk het Duitse Arden. Maar als je het very British wilde houden kon je ook terecht bij Paramount Performance. Het idee was de ultieme sleeper bouwen op basis van de XJ.

Medio jaren ’90 was het resultaat op basis van de nieuwe X300 XJ generatie de Jaguar X300 Chasseur Stealth Tornado. Laten we eerlijk zijn, die naam alleen al is een artikel op deze site waard. Maar de Stealth Tornado heeft nog veel meer troeven uit te spelen. De makers namen namelijk geen halve maatregelen en pasten de remmen, het onderstel, de koeling en de aerodynamica aan, om de Jaaag de prestaties van een supercar uit die tijd te geven. De aanpassingen waren echter vooral ook nodig om de aangepaste motor te beteugelen, want die leverde maximaal 500 pk.

Tegenwoordig is dat niet meer een waarde waar we van schrikken, maar de M5 had (eind jaren ’90) nog maar 400 pk. Om de waardes te halen werd tuning oude stijl toegepast. Dus niet alleen een nieuw chippie erin en gaan, maar échte aanpassingen aan het blok. De V8 werd een beetje uitgeboord naar 4.2 liter en kreeg gesmede zuigers aangemeten. Twee turbo’s van TurboTechnics met evenzoveel intercoolers deden het vermogen daarnaast ook geen kwaad. Als klap op de vuurpijl werd de statige Djèk voorzien van een handbak. De eigenaar zal zijn sigaren dus met links moeten roken (of met rechts als de auto het stuur aan de verkeerde kant heeft).

Al deze wijzigingen hadden wel hun prijs. Sterker nog, de ombouw kostte bijna net zoveel als de auto zelf. Misschien is dat de reden dat er naar verluidt maar twee gebouwd zijn, ondanks dat de auto zijn opwachting maakte in een item van een jonge Jeremy Clarkson. Dat item check je trouwens in het eerste deel van de video hieronder.