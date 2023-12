Adrian Newey is geen moment tevreden geweest

De 64-jarige Adrian Newey heeft zijn plek in de geschiedenisboekjes waar hij toch al in stond afgelopen jaar nog dieper gebeiteld. De RB was een belachelijk succes. Toch is Newey nooit tevreden geweest…

2023 was voor Red Bull een belachelijk succes van krankzinnige proporties. Het team domineerde de Formule 1 zoals geen ander team ooit eerder heeft gedaan. Nou ja, McLaren wellicht in 1988. Ook zij verloren toen slechts een race (van Ferrari). Maar dat jaar waren er maar 16 races in het seizoen. Dus voor Red Bull was de uitdaging om alles te winnen nog groter.

Voor Adrian Newey is de RB19 daarmee ook meteen de meest succesvolle auto die hij ooit gebouwd heeft. En dat wil wat zeggen. Auto’s van Newey werden al eerder kampioen onder de constructeurs in 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2022. In alle genoemde jaren werden ook coureurs kampioen in auto’s van Newey, met uitzondering van 1994 (Williams kampioen, maar Schumacher de rijderstitel).

Daar staat tegenover dat Mika Hakkinen (1999) en Max Verstappen (2021) wel de titel pakten in een Newey auto, in jaren dat hun teams dat jaar geen kampioen werden. Al met al waren er zo al een onvoorstelbare 23 titels voorgegaan. En nu heeft Newey er dus 25 te pakken. Een grotere garantie voor succes bestaat er niet in de F1.

Maar ja, is iemand die dan na zoveel succes eindelijk praktische elke race wint in een jaar eindelijk voldaan en tevreden? Neen, aldus Newey in de podcast Formula for Succes. De Brit legt uit:

Voorafgaand aan het seizoen dachten we dat het heel zwaar zou worden. Het grappige is eenmaal dat wanneer je erin zit, dat je erin zit. Ik ben nooit tevreden geweest. We hebben een fantastisch seizoen gehad en records gebroken. De waarheid is dat er altijd dingen in de auto zitten die volgens ons verbeterd kunnen worden. We hebben dus helemaal niet zo veel van het succes kunnen genieten. Het is focussen op dingen zoals de zwaktes. Hoe kunnen we dat verbeteren? Adrian Newey, heeft geen chill

Wellicht is dat dus de reden dat Newey zoveel succes heeft in de Formule 1. De man weet van geen ophouden en is nooit tevreden. Dat wordt dus nog wat in de komende jaren. Wint Max Verstappen dan volgend jaar alsnog alle races? Of snoepen Perez, Ricciardo en Tsunoda er een paar af in de andere Red Bulls? Laat het weten, in de comments!