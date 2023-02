Mick Schumacher wordt óók reservecoureur bij McLaren

Mick Schumacher gaat gewoon van twee walletjes eten.

Mick Schumacher is misschien te licht bevonden voor de Formule 1, maar hij is wel de ideale reservecoureur. Hij heeft namelijk twee jaar ervaring als F1-coureur én hij is een PR-droom met zijn achternaam en sympathiek uitstraling. Het was dus een slimme zet van Mercedes om Mick Schumacher binnen te halen.

Vandaag krijgen we verrassend nieuws binnen, want ook McLaren kondigt Mick Schumacher nu aan als testrijder. Is dit weer een Piastri-verhaal…? Gelukkig niet, Mick Schumacher weet ervan en Mercedes ook.

Mick Schumacher is nog steeds in dienst bij Das Haus, maar McLaren heeft nu een deal gesloten met Mercedes. Dit houdt in dat ze een beroep mogen doen op Mick Schumacher als reservecoureur. Dit is heel mooi voor Mick, want dit vergroot de kans dat hij in actie kan komen dit jaar.

Mercedes heeft natuurlijk een verleden met Schumacher, waar McLaren dat niet heeft. Toch is er een link, die McLaren niet nalaat te benoemen. Teambaas Andrea Seidl heeft Schumacher Sr. namelijk goed gekend: hij was van 2002 tot en met 2006 zijn performance engineer.

Als een van de McLaren-coureurs uitvalt heeft het team overigens ook de Amerikaan Alex Palou achter de hand. Mick Schumacher heeft waarschijnlijk wel een streepje voor vanwege zijn F1-ervaring. Palou is Indycar-coureur en heeft alleen nog maar een vrije training gereden in de Formule 1.