McLaren is doodsbang voor vier Red Bulls op de baan

McLaren is erg bang voor vier Red Bulls op de baan volgend jaar. Begrijpelijk ook wel, want dan is het maximaal haalbare P5 als de Red Bull coureurs hun werk doen.

En jawel! De aloude discussie omtrent het hebben van een tweede team, laait weer op in de Formule 1. Het is eigenlijk altijd al een dingetje geweest. De sport heeft er afhankelijk van hoe de wind stond, immer een wat ‘pragmatische’ houding tegen aangenomen. Vroeger kon het gewoon, een auto kopen bij een F1 team en die inzetten onder eigen vlag. Maar vervolgens kwam Bernie en moest ieder team zijn eigen auto bouwen om mee te mogen doen in de koningsklasse.

Bernie was echter ook een man van opportunisme. Op het moment dat het niet zo lekker ging met de economie en dus niet zo lekker met de F1, kwamen er opeens weer ideeën naar boven om drie auto’s per team in te zetten. En werd er oogluikend toegestaan dat de Toro Rosso STR3 een Red Bull RB4 was met een Ferrari-motor in plaats van een Renault-unit. En zo zijn er ook in het recente verleden nog wel meer voorbeelden geweest, waarvan de meest recente en eclatante de Pink Mercedes van Racing Point.

En nu ligt Red Bull andermaal onder vuur. Het team maakt er geen geheim van dat het weer meer intergratie wil tussen Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri RB. Naar verluidt zal de voorkant van de auto van het zusterteam volgend jaar ‘veel lijken’ op die van Red Bull. Critici verwachten een nieuw Pink Mercedes scenario. En de meest vocale daarvan is McLaren teambaas Zak Brown. Middels een open brief gepubliceerd op de website van het team, luidt hij de noodklok:

Most other major sports prohibit the ownership of two teams within the same league because of the obvious potential damage that it does to competition. It’s an unhealthy situation because it impacts decisions made both on and off the track. Whether it’s a case of having access to more data, sharing components/personnel, or even having influence over a strategic vote, it’s not in the spirit of the regulations.

It’s important to stand up for independence, competition and fairness, and I’d like to see changes in the regulations to ensure that in future, they stop influence spreading from one team to another through strategic alliances and especially through ownership. Formula 1 should be true to its brand, and every team – except power units – should be totally independent of each other.

Zak Brown, strijdt voor de goede zaak. En voor zijn eigen team