Tesla verliest ijskoud rechtszaak in Zweden

Zweden zaagt Tesla keihard de stoelpoten onder de stoel vandaan. Een rechtszaak biedt echter geen soelaas voor de EV fabrikant.

Elon Musk heeft geen hoge pet op van socialisme en vakbonden. De beste man zegt dat dit een nagel aan de doodskist is van het cleane, prachtige, eerlijke Darwinistische kapitalisme is. Nu snappen we dat wel vanuit het perspectief van de Zuid-Afrikaan bezien. Maar ja, iedereen die er keihard uitgeknikkerd wordt door Elon, denkt daar natuurlijk anders over.

In het extreem olierijke Scandinavië, is de op petrochemie drijvende welvaartsstaat echter een behoorlijk dingetje. En dat is onhandig voor Elon. Aan de ene kant zet hij in het land van Equinor en de omliggende landen behoorlijk veel Tesla’s af. Aan de andere kant is hij verwikkeld in een hoog oplopende fittie met zijn medewerkers in de contreien. Zij staken namelijk. En krijgen bijval van Jån en Allemøn. Zelfs havenarbeiders en het postbedrijf tackelen de activiteiten van Tesla.

Dit vind Elon krankzinnig. En dus heeft hij een rechtszaakje aangespannen. Tesla had gedacht dat zij toch op zijn minst konden afdwingen dat hun post gewoon bezorgd zou worden. Maar neen, de rechter staat aan de kant van de noeste Scandinavische arbeider! Bloomberg rapporteert:

Sweden’s appeal court said the postal service ‘can’t get the industrial action to end and its stance of respecting legal industrial action does not constitute sabotage’. Any approval of Tesla’s demands, would risk infringing the employees’ right to take action. Zweedse rechter

Met andere woorden, ‘wij willen actie, wij willen actie’ roepen en het werk neerleggen mag gewoon in Zweden. De rechter gaat geen risico nemen een uitspraak te doen die dat recht in gevaar brengt. Tesla zal zich dus achter de oren moeten krabben of ze het echt de moeite waard vinden de circa 100 Zweedse medewerkers in de wielen te blijven rijden.

Aan de andere kant is voor Tesla natuurlijk ook de precedent-werking belangrijk. Als ze inbinden, staan ze in Duitsland, Amerika en China…of nou ja, in Duitsland en Amerika, ook in de rij voor fatsoenlijke werkomstandigheden. Waarvan akte.