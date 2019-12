Autoblog advies: wintersportwagen voor 75 mille

Dit zijn. toch wel de krenten uit de pap.

Het lekkerste bewaren voor het laatst. Gelukkig had Autobloglezer Wilco ons een tijdje geleden een erg lekkere aanvraag gestuurd. Hij is in de fortuinlijke positie om te kunnen shoppen naar een enorm leuke derde auto. Op dit moment heeft hij een Mercedes G500 uit 2004, die hij heeft laten ombouwen naar de 2016-look. Dat was eenvoudiger en voordeliger dan inruilen op een nieuwe. De G500 ziet er niet alleen uit als een AMG, dankzij een Quicksilver-uitlaat klinkt ‘ie misschien wel bruter dan een AMG. Zijn andere auto is een Tesla Model S P100D, je weet wel: die hele snelle.

Zijn vrouw rijdt het meest met de G500, Wilco rijdt zakelijk de Tesla. Stiekem maakt hij best veel kilometers in hun derde auto, een Porsche 911 Carrera 4 van de 997 generatie. De auto bevalt hem op zich heel erg goed, maar hij zoekt toch wat anders. De teller staat inmiddels op 170.000 km en hij wil ‘m nu nog verkopen voordat de waarde nog verder zakt en/of er hoge onderhoudskosten aankomen. Wilco heeft uiteraard al rondgekeken en een Audi RS5 lijkt hem wel wat: lekker luxe, behoorlijk sportief en een gave motor. Maar zijn er nog andere alternatieven?

Ondanks dat het een fun-auto is, moet de nieuwe auto voldoen aan een paar eisen. Ten eerste moet de auto niet te nieuw zijn in verband met de afschrijving, maar zeker niet te oud zodat er geen merkgarantie (occasion-label, bijvoorbeeld) meer op zit. Een ander punt is vierwielaandrijving. Wilco is geregeld in Zuid-Duitsland en pakt dan een weekendje wintersport mee. Ook wil hij de auto altijd kunnen gebruiken. Niet alleen voor de leuke kilometers. Kortom, die RS5 lijkt goed te scoren. Of zijn er nog andere eauto’s die ook de moeite waard zijn? Team Autoblog ging het uitzoeken.

Om alvast in de stemming te komen, het lijstje met eisen en wensen van Wilco:

Huidige /vorige auto's: Mercedes G500, Tesla S P100D, 997 Carrera 4 (gaat eruit) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Voornamelijk privé Budget: Liefst 50 tot 65, 75 mag als het iets moois is Jaarkilometrage: Toch wel 15k per jaar Brandstofvoorkeur: Benzine of elektrisch Reden aanschaf andere auto: Inmiddels 170k gelopen met de 911 Gezinssamenstelling: Getrouwd, 3 kinderen en een hond, maar die hoeven niet mee Voorkeursmerken/modellen: Porsche is altijd goed. Audi RS5 Cabrio klinkt interessant No-go modellen / merken: Diesels, langzame auto's, geïmporteerde auto's.

Doe het niet: Audi RS5 Cabriolet (B8 8T).

De Audi RS5 combineert een paar unieke eigenschappen. Allereerst die zeer prettige 4.2 liter V8 met 450 atmosferische paarden. Die motor is een absolute parel. Voldoende krachtig onderin en naarmate de toeren toenemen, gebeurt dat ook met het vermogen. Dat gaat gepaard met een prachtige V8-roffel. De RS5 Cabriolet is wellicht een van de mooiste vierzits cabriolets. Toegegeven, dat is subjectief, maar de lijnen zijn nog altijd erg fraai. Waar gaat het dan mis? Het is eigenlijk de combinatie tussen die twee. Gepocheerde coquilles en een 18 jaar oude Pedro Ximinex smaken afzonderlijk van elkaar briljant, maar je moet ze niet combineren. De RS5 Carbio is zwaar, log, onderstuurd en die hoogtoerige V8 past daar niet bij. Ga dan voor een S5 met de V6 TFSI, die meer koppel levert en qua karakter veel beter bij de auto past. Mocht je écht een RS5 Cabrio wensen, bekijk dan hier ons Audi RS5 aankoopadvies.

Jaguar F-Type Coupe V6 S AWD

74.950

2017

35.000 km

Onlangs werd de Jaguar F-Type voorzien van een ingrijpende facelift. Of deze modelwijziging geslaagd is, laten we even in het midden. Het uiterlijk was namelijk nooit een reden om ‘m te laten staan. Sterker nog, allen voor het koetswerk zou je ‘m in de garage willen zetten. Stoeltje neerzetten, kopje thee erbij en gewoon kijken. Maar de F-Type is ook nog eens een geweldig rijdende auto. Het grote probleem is dat de F-Type altijd vergeleken wordt met de Porsche 911 en dat de F-Type niet dat niveau haalt. Dat klopt weliswaar, maar het verschil is niet zo groot als het lijkt. Daarbij is een Jaguar F-Type is véél mooier én een originele verschijning. In het budget zijn er diverse uitvoeringen te kiezen, waaronder de AWD. Deze kwam tegelijkertijd met de F-Type met handbak. Overigens kun je AWD niet combineren met die handbak, maar de achttraps automaat doet prima zijn werk. Gezien de eisen is de F-Type uitstekend geschikt.

Mercedes-AMG C43 AMG Cabriolet 4Matic (A205)

€ 64.950

2017

20.000 km

De minst spannende keuze is deze C-Klasse. Nu is 65 mille voor een C-klasse Cabrio erg veel geld, maar je krijgt er een hele hoop voor terug. Het is geen full-fat AMG, maar wel een prettige en uitgebalanceerde alleskunner met een sportief randje. Qua prestaties doe je bijvoorbeeld niet onder voor de F-Type. Het grote voordeel van de C43 is dat het een relatief praktische auto is voor een cabriolet. Er is plaats voor twee plus twee personen, er is een ruime kofferbak en omdat het een C-Klasse is, val je niet overal op in het verkeer, alhoewel je zelf maar moet oordelen of dat een voor- of nadeel is.

Nissan GT-R Black Edition (R35)

€ 74.950

2011

35.000 km

De Nissan GT-R is het compleet tegenovergestelde van de Mercedes C43. Ze hebben beiden een V6 en vierwielaandrijving, maar daar blijft het bij. De Nissan GT-R is veel rauwer, preciezer, ruiger en héél veel sneller. En met sneller bedoelen we op álle onderdelen. Sprint, Autobahn, B-wegen, circuit: er is eigenlijk geen moment dat een Nissan GT-R níet in zijn element is. Tweedehands exemplaren zijn zeer goed te vinden in het budget. Ga voor een zo laat mogelijk en origineel exemplaar. In tegenstelling tot de R34 hoeft de R35 echt niet getuned te worden om te kunnen genieten van het potentieel. Het kan overigens wel. Er is enorm veel te krijgen voor de Nissan GT-R, dus als je wilt kun je ‘m altijd nog naar je eigen smaak aanpassen.

Bentley Continental GT V8 Coupé

€ 75.000

2013

125.000 km

Je kan het sportieve aspect ook iets aan de kant zetten en opteren voor een Bentley Continental. Nu zijn er voldoende oude W12’s te vinden. Onze tip: niet doen. Niet voor 75 mille. Op dit moment komt de laatste iteratie van de eerste generatie in het vizier. Deze series zijn aanzienlijk beter. Zeker met de zacht blaffende V8 klopt deze auto gewoon helemaal. Om te rijden is de Continental GT sportief voor zo’n grote sloep. Tot 75% van zijn kunnen kun je er ook behoorlijk mee stoeien. Daarboven gaan de kilo’s wel een beetje de stuurvreugde in de weg zitten. Om te cruisen zijn het geweldige auto’s. Je kan de hele dag 270 km/u rijden, met alleen maar stops om te tanken. Echt sportief is het dus niet, maar je hebt wel veel auto voor veel geld.

Audi R8 Spyder 4.2 quattro (type 42)

€ 74.950

2012

40.800 km

De heilige graal van de Audi R8 kwam pas vrij laat. De Audi R8 Spyder met V8 is weliswaar de langzaamste R8, maar ook een van de meest magistrale. Ondanks dat de R8 met V10 aanzienlijk sneller is, zijn de verhoudingen tussen snelheid, grip, balans en vermogen perfect bij de V8. In de Spyder kun je die V8 ook nog eens beter horen. Als het gaat om de laatste paar tienden qua koetswerkstijfheid, is de coupé ook een goede mogelijk. Deze zijn eenvoudig te vinden in het budget. Tip: ga voor modellen ná de herfst van 2012, het liefst 2013 modellen. Dan weet je zeker dat je R-Tronic bak kunt omzeilen. In alle andere gevallen: ga voor de handbak.

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet PDK (991)

€ 73.950

60.000 km

2012

De meest standaard keuze die je maar kunt maken is natuurlijk een Porsche 911. In het budget kun je kiezen uit bijzondere 997-modellen en voldoende 991 uitvoeringen, zoals de 911 Carrera 4S. Als auto is de 991 veel beter. Je hebt meer ruimte, betere bouwkwaliteit, meer vermogen en een veel betere cabriokap. Als 911 is de 997 beter: kleiner, intenser en beter ‘fauchend’. Met name de besturing is een enorm verschil. Al rijdend in de 991 kom je erachter dat Porsche moeite had om de stuurbekrachtigingsinstallatie te voorzien van gevoel. Pas later (na de facelift en GT3 werd dat beter. In tegenstelling tot veel auto’s in dit lijstje is de Porsche geen auto met sportieve trekjes, maar een sportauto die geschikt is voor dagelijks gebruik. Het grootste nadeel is dat je ze veel te veel ziet. Zorg dus voor een bijzondere kleur of uitvoering. Dan herken je ‘m terug op de parkeerplaats in Zell Am See.

BMW 650i xDrive Cabriolet High Executive

€ 68.960

2015

55.000 km

Eigenlijk moet je deze auto niet kopen. Niet omdat het een slechte auto is, integendeel. Het zijn zelfs hele goede auto’s. Ten opzichte van de C43 AMG heb je meer ruimte, meer cilinders, meer vermogen en meer luxe. BMW heeft van de 6 Serie echt een onderscheidende auto weten te maken, terwijl zijn voorganger duidelijke 5 Serie genen deelde. De V8 is goed voor 450 pk en klinkt zelfs beter dan de V8 uit de M6. Nog een voordeel is dat je deze kunt combineren met vierwielaandrijving. Zo sportief als een M4 is deze auto natuurlijk niet, maar in vergelijking met de Bentley heb je wel minder massa en meer scherpte. De reden waarom je moet wachten is dat de waarde nog wel even gaat dalen en flink ook. Exemplaren van na de facelift vind je over een jaar of anderhalf voor aanzienlijk minder geld.

Alpina B4 Bi-Turbo Coupé Allrad

€ 69.950

40.000 km

2016

We moeten de 650i benoemen omdat het een unieke auto is die goed aansluit bij de eisen. Maar deze auto is misschien wel leuker. De Alpina B4 is de snelle versie van de 4 Serie, maar niet de M4. In tegenstelling tot de M4 heeft de Alpina een minder explosief karakter, iets meer comfort en met name wat meer exclusiviteit. Ook was het mogelijk om de Alpina te leveren met vierwielaandrijving. De Alpina B4 is een hele snelle 440i xDrive met veel luxe, de M4 is meer een apart model met een eigen karakter. Open Alpina’s doen het qua afschrijving altijd heel erg goed. De hardtop heeft niet de charme van een stoffen kap en weegt aanzienlijk meer, maar met kap dicht is een metalen klapdak stiller en aërodynamischer. Het enige is dat ze heel erg lastig te vinden zijn, want de B4 cabriolet Allrad werd maar mondjesmaat gebouwd. Je moet dus niet te veel eisen hebben qua kleuren en kleurstelling.

