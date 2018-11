Dit is de nieuwe supercar van Nicky Romero

De platendraaier heeft weer eens een nieuw speeltje gekocht.

Als wereldberoemde DJ is het leuk verdienen. Van alle Nederlandse DJ’s weet alleen Tijs Verwest a.k.a Tiësto het te schoppen tot de Quote 500 met een geschat vermogen van 140 miljoen euro. Dit betekent echter niet dat de anderen krap bij kas zitten, integendeel.

Artiesten als Afrojack en Nicky Romero zijn grote autoliefhebbers. Geregeld verversen beide heren de garage met nieuw spul. Dit keer is het Nicky Romero die zichzelf een puike vierwieler cadeau doet. Het gaat hier om een tweedehandsje, gekocht bij Louwman Exclusive. Romero koos voor een McLaren 570S Coupé in de kleur MSO Burton Blue. De supercar had een nieuwprijs van 271.207 euro. De vorige eigenaar was in dit geval de dealer zelf, de 570S is namelijk de oude demo van het autobedrijf. Op verzoek van de DJ is er achteraf nog een carbon spoiler gemonteerd om de auto een persoonlijke touch te geven.

De McLaren uit 2017 stond te koop voor 144.779 euro, exclusief BPM. Daarnaast heeft de 570 pk sterke Brit 17.000 kilometer op de klok staan. In het verleden reed Romero onder meer een Audi R8, Audi RS 6 Avant en een Mercedes-AMG GT S.