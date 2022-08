In de Maand van de Komkommer zal de Tesla-baas nooit teleurstellen. Elon Musk snauwt een betalende Teslafanboy af. Tsssk.

Het is een van de langszittende CEO’s van alle automerken c.q. concerns: Elon Musk. Het in Zuid-Afrika geboren wonderkind weet altijd de headlines te halen. In veel gevallen vanwege de stormachtige groei met Tesla. Dat merk begon als kleine nichespeler, maar had serieuze intenties. Destijds nam niet iedereen dat serieus, maar tegenwoordig is het merk niet meer weg te denken uit het straatbeeld.

Dat soort enorme groei gaat natuurlijk gepaard met de nodige kinderziekten. Over het algemeen voert Tesla vrij veel wijzigingen door, waar andere merken het label ‘facelift’ op zouden plakken. Enfin, waar het nu een beetje fout gaat is de AutoPilot functie. De wetgeving is er (nog) niet klaar voor en de techniek is ook nog niet feilloos.

Beta programma

Mede daardoor kun je meedoen aan het bèta-programma. Het is net zoals bij Apple en andere tech-bedrijven. Je kan dan nieuwe software-versies testen, alvorens ze officieel uitgebracht worden. Je bent dan min of meer onderdeel van het ontwikkelingsteam.

Met de feedback die je dan geeft, kan Tesla zijn producten verbeteren. Nu zijn er meer dan 100.000 Tesla-rijders die meedoen aan het bèta-programma, waaronder James Locke. Hij liet weten op Twitter dat Autopilot Versie 10.69 nog veel te wensen overlaat en er veel werk aan de winkel is om het probleem op te lossen. Locke moest nog veel zelf corrigeren om niet te crashen.

Elon Musk snauwt betalende Teslafanboy af

Je zou dus denken dat ze bij Tesla blij zijn met de feedback dat hun vroege bèta-versie nog werk nodig heeft. Maar Elon Musk himself had waarschijnlijk niet ontbeten na zes dagen achter elkaar werken, waardoor het even iets verkeerd viel:

10.69 is in limited release for a reason. Please do not ask to be included in early beta releases and then complain Elon Musk, winnaar Hospitality Award 2022.

Ouch, snap! Daaropvolgend zijn er twee dingen ironisch. James Locke is namelijk iemand die Tesla en het Autopilot team heel hoog heeft zitten. Meedoen aan dit project kost de klant 12.000 dollar (binnenkort zelfs 15.000).

Dus Locke is een betalende fanboy die afgesnauwd wordt door een ietwat trotse CEO. Vervolgens zijn er 32.500 mensen die die actie tof vinden. Waar moet het toch heen in deze wereld…

Via: TechCrunch