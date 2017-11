Afsluitdijk opgefrist met lichtgevende kunst

Het gaat om twee tijdelijke projecten en één permanente installatie.

De Afsluitdijk is dé plek om de topsnelheid van je auto uit te proberen een icoon van het Nederlandse watermanagement. Na 85 jaar is besloten om de boel eens flink op te knappen, een project waar al enige tijd aan gewerkt wordt. Door Studio Roosegaarde is de Afsluitdijk nu opgeknapt met drie lichtgevende kunstwerken.

Glowing Nature

Het eerste tijdelijke project werkt met lichtgevende algen. In de bunkers van de Afsluitdijk is een tijdelijke tentoonstelling waar de eencellige algen te zien zijn die -onder de ideale omstandigheden- oplichten als ze worden aangeraakt. Daan Roosegaarde (die we kennen van onder andere de Glowing Smart Highway) ziet hierin verlichtingsmogelijkheden voor de toekomst die bovendien milieuvriendelijk zijn.

Windvogel

Het tweede tijdelijke project is een eerbetoon aan de in 2014 overleden astronaut Wubbo Ockels. Twee vliegers met speciaal ontworpen lichtgevende koorden kunnen tot 100 kW aan energie opwekken. Genoeg om tot 200 huishoudens van stroom te voorzien bovendien. De energie wordt opgewekt door de beweging van de koorden en wordt vervolgens opgevangen.

Gates of Light

Het derde project is permanent. De 60 monumentale sluisopeningen bij het begin van de Afsluitdijk zijn gerenoveerd en in hun oorspronkelijke staat teruggebracht. Door kleine prisma’s op de sluizen aan te brengen worden de contouren van de gebouwen verlicht op het moment dat er een autolamp op schijnt. Als er geen auto’s rijden, zijn de sluizen dus niet verlicht. Als er wel autolampen op de prisma’s schijnen worden de contouren weergegeven zoals op de foto’s het geval is.

Alledrie de kunstwerken zijn gratis te bekijken, waarbij wel opgemerkt wordt dat Windvogel afhankelijk is van weersomstandigheden. Op een speciale site is te zien of dit project in werking is of niet.