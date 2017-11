Nieuwe Tesla Roadster heeft bizarre specs!

Nee echt, de specs zijn BIZAR!

Tesla is er maar druk mee. Niet alleen onthulden ze de Tesla Semi Truck vannacht, ook deze nieuwe Roadster zag voor het eerst het daglicht. De nieuwe Tesla Roadster moet ons waarschijnlijk even alle malaise rond het bedrijf doen vergeten. En eerlijk is eerlijk: dat gaat ze waarschijnlijk héél even lukken.

Al het cynisme buiten beschouwing gelaten wat betreft elektrisch rijden: een range van nét geen 1000 kilometer is voor een elektrische auto heel netjes. Ongekend netjes zelfs. Maar dat is niet het mooiste nieuws, het mooiste nieuws is de topsnelheid van meer dan 400 kilometer per uur en een acceleratie vanuit stilstand naar 60 mijl per uur (96,56 kilometer per uur) in 1,9 (!) seconden. Nul tot 100 MPH (160+ kmh) moet in 4.2 seconden mogelijk zijn. Dat is serieus electrifying, meneer Musk. Dat zijn cijfers waar Ferrari, Bugatti, Porsche en zelfs Koenigsegg nog nooit aan gekomen zijn.

Het batterypack heeft een capaciteit van 200 kWh en de motoren leveren 10.000 Nm aan de wielen. Allevier de wielen trouwens, de auto heeft AWD en is een vierzitter. Ook dat is nieuws, de huidige Tesla Roadster is een krappe tweezitter op basis van de Lotus Elise. De prijs? Vanaf $200.000 dollar. Voor $50.000 dollar kan je er één reserveren. Ook komt er een gelimiteerde oplage van 1000 stuks, genaamd “Founders Series” die $250.000 dollar kost. Dit bedrag dien je direct compleet over te maken. Dat is ook een manier om je bedrijf een cash-injectie te geven natuurlijk, vraag is of er nog 1000 mensen te vinden zijn die genoeg vertrouwen hebben in een goede afloop. Tesla kampt met grote problemen nu de serieproductie van de Model 3 zo lang op zich laat wachten. Één YouTuber heeft geluk, die krijgt de auto cadeau van Musk.

De reden om dit te doen? Alle super- en hypercars die fossiele brandstoffen gebruiken recht in hun gezicht uitlachen. Tesla levert de vierzits Roadster met uitneembaar glazen dakpaneel vanaf 2020, claimen ze.