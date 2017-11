Bejaarde vindt geparkeerde auto na 20 jaar terug

Lekker bezig, pik!

Tenzij je een auto hebt die je van heinde en verre kunt herkennen, zul je het probleem van deze man op enig niveau toch moeten kunnen begrijpen. Zeker met al het grijze leaseblik van tegenwoordig kan het terugvinden van je daily nog een behoorlijke opgave zijn. Meer dan een paar minuten, hoogstens een kwartier, zal je er niet voor nodig hebben. Of toch niet?

Volgens de Augsburger Allgemeine had een man in Frankfurt er maar liefst 20 jaar voor nodig. Nadat hij in 1997 zijn wagen niet meer terug kon vinden, stapte hij op de politie af in de overtuiging dat zijn auto gestolen moest zijn. Het onderzoek liep op niets uit, simpelweg omdat dit niet het geval was en ze nergens werd gespot.

Wat was er dan voor nodig om de auto te vinden? De verwoesting van een oud industrieel gebouw. Jawel, de man had zijn auto in de garage van datzelfde complex geparkeerd. Bij terugkeer was het hem echter volledig ontschoten. Toen de autoriteiten het gebouw om wilde leggen, merkten ze een wagen op die eerst verplaatst moest worden voor ze tot actie over konden gaan.

Na een kortstondig onderzoek bleek de nu 76-jarige man de eigenaar te zijn van het inmiddels verroeste barrel. Aangezien hij er om deze reden ook nog eens weinig tot niets mee aankon, werd de auto direct doorgewuifd naar de sloop. Krijg je ervan, als je je auto’s niet goed verzorgd.

Foto: verwaarloosde Datsun via @maurice16

Dank aan allen voor de tips!