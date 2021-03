Bentley inspireert de sluimerende dichter in je - Autoblog.nl

Bentley dompelt zich onder in de arty-farty kant van het leven en inspireert je innerlijke dichter.

Volgens de pyramide van Maslow heeft ieder mens stiekem dezelfde behoeftes. Het begint een beetje bij eten, warmte en een dak boven je hoofd. Als dat allemaal veiliggesteld is, wil je liefst ook nog wat liefde in je leven en status opbouwen. Voor de gemiddelde Bentley-koper zijn de meeste aspecten aan de onderkant van de pyramide dik voor elkaar. Zij kunnen zich dus richting op het topje, daar waar creativiteit, hobby’s en andere dingen die het leven nog wat mooier maken resideren.

Geen wonder dus dat Bentley zich associeert met World Poetry Day. Het Britse merk heeft vijf creatieve kunstenaars op pad gestuurd met een paar Bentley’s om inspiratie op te doen. De gelukkige woordkunstenaars zijn Akwasi , Rhael Cape, beter bekend als ‘LionHeart’, Charly Cox, Shaquille-Aaron Keith, Irina Dubtsova en Leticia Sala. In het kader van World Poetry Day worden hun werken vandaag op Instagram geplaatst onder de hashtag #BentleyPoetrySociety.

Maar, wat Bentley vooral probeert te doen naast zichzelf associëren met kunst, is jullie inspireren om ook even in de pen te klimmen. Omdat wij van autoblog nooit te beroerd zijn om onze nekken uit te steken, zal ik zelf vast de aftrap geven met deze haiku.

Spur met Flying B

Torst een VW Phaeton mee

Vliegen lukt niet nee

Laat ons zien dat je innerlijke Slauerhoff nóg beter is, in de comments!