M5 rijdt in Nederland 172 km/u TE HARD

Nee, niet 170 km/u in totaal Deze M5 reed 172 km/u te hard.

Het is nog heel erg lastig om de toegestane snelheid te rijden in Nederland. Daar kwamen we op de redactie achter toen we hadden besloten niet meer te hard te rijden. Althans, ondergetekende had dat besloten. De overige redactieleden waren natuurlijk altijd al heel erg braaf.

Het is dus echt heel erg makkelijk te hard rijden in ons landje. Zeker als je op een brede snelweg rijdt, is 100 km/u gevoelsmatig erg langzaam en 120-130 km/u een correcte snelheid (wat het tussen 19:00 en 06:00 dan ook vaak is). Maar overdag kost die ‘privilege’ je ineens 300 euro. Ouch.

M5 rijdt 172 km/u (te hard ja)

We zijn dan ook benieuwd wat de bestuurder van de BMW M5 kwijt is. Hij reed namelijk een kleinigheidje te hard op de A8 bij Oostzaan. De politie was daar vorige week bezig met een lasercontrole. De snelheid die ze maten was 282 km/u, nee, geen 182 km/u maar 282 km/u!!!

Uiteraard gaat er nog wel een beetje wettelijke correctie vanaf. Daardoor was de uiteindelijke snelheid geen 282 km/u, maar een zeer beschaafde 272 km/u. Dat is hoe dan ook te snel in Nederland.

Helaas voor de bestuurder betrof het een traject waar altijd 100 km/u geldt. Dat betekent dat de M5-chauffeur maar liefst 172 km/u te hard heeft gereden.

Dag rijbewijs en M5!

De aspirant-coureur in de M5 – afkomstig uit het schitterende Assendelft – werd aangehouden. Uiteraard is zijn rijbewijs ingevorderd. Dat niet alleen, ook is de BMW M5 in beslag genomen.

De politie Basisteam Zaanstreek kan het niet laten nog wat proza achter te laten voor de scheurneus uit Assendelft. Of je ‘spoed’ en ‘smooth’ lekker vindt rijmen, mag je zelf bepalen. Eminem zou het wel lukken:

Haastige spoed is zelden goed, maar je BMW M5 rijdt wel smooth. Politie Basisteam Zaanstreek, doet meestal Haiku’s.

Om met confrère @jaapiyo te spreken: waarvan akte!

Fotocredit: Politie Basisteam Zaanstreek via Facebook.