Het zusje van de Senat en Komendant is bijna klaar.

Als Russische bons is het natuurlijk tof om rond te rollen in een Aurus Senat en oude ZIL-tijden te laten herleven. Een beetje kijken hoe het proletariaat oogcontact probeert te vermijden en zich indien mogelijk snel uit de voeten maakt wordt nooit oud. Maar wat is plezier als je het niet kan delen? Dat moeten ze ook bij Aurus gedacht hebben. Naast de presidentiële Senat werken zij in de Goelag rustig door aan het volgende project: de Arsenal.

De Arsenal is een lekker ruime MPV die plaats biedt aan jou en al je браты́, zodat jullie samen op jacht kunnen gaan naar loslopende dissidenten die je vermanend kan toespreken. Of die je een beetje kan porren met de ongetwijfeld sterke bumper.

Voor het geval je je met dit soort acties de ongewenste aandacht van een persistente Britse spion op de hals haalt, beschikt de Arsenal over een lekker dik aggregaat onder de kap om ordentelijk van zijn plek te komen. Daar vind je namelijk een geblazen 4.4 liter V8 terug, gekoppeld aan -jawel- elektropower. De combo zou goed moeten zijn voor zo’n 600 pk. злой!

Vladimir Vladimirovitsj himself is in ieder geval in zijn nopjes met de Arsenal. Hij showde de nieuwste creatie onlangs aan zijn Egyptische evenknie President Abdel Fattah el-Sisi. Hoe meer dingen veranderen…