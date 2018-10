MAX VERSTAPPEN WINT DE GRAND PRIX VAN MEXICO 2018!!!

Wie heeft pole position nodig?

Het is een beetje een rare gewaarwording. Eigenlijk hadden we Red Bull Racing na de race in Monaco dit jaar alleen nog kansen toegedicht om een race te winnen in de straten van Singapore. Oké, vorig jaar had Max weliswaar gewonnen in Mexico, maar dat werd achteraf toegeschreven aan trucjes van meesterbrein Adrian Newey, die misschien wel (weer) buiten de lijntjes gekleurd had. Afgelopen vrijdag bleek echter dat Red Bull Racing ook dit jaar weer supersnel is in het hooggelegen Mexico Stad. De verklaring is tweeledig: het motorvoordeel van Ferrari en Mercedes wordt door de ijle lucht deels vernaggeld, terwijl de puike downforce van de RB14 hierdoor juist extra belangrijk is.

Gisteren in de kwalificatie mocht Max lang hopen op zijn eerste pole, maar zoals we inmiddels allen weten mocht het niet zo zijn. Teamgenoot Ricciardo ging er met de buit vandoor. Hamilton, die in Amerika het definitief binnenslepen van de titel nog even uitstelde, start samen met zijn praktisch verslagen rivaal Vettel vanaf de tweede startrij. Deze explosieve mix van coureurs en tegenstrijdige belangen in combinatie met de behoorlijk lange dragrace naar bocht 1 boezemt velen in de paddock de angst in dat het weleens compleet mis kan gaan vlak na de start. Christian Horner heeft dit al proberen te bezweren voor de race, maar hebben zijn woorden impact?

Start

Daar gaan we dan. De rode lampen gaan bijzonder snel uit en beide Red Bulls lijken hierdoor verrast te worden. Ricciardo kent een zeer matige start en Hamilton lijkt vanaf P3 direct naar P1 te gaan. Maar dan maximaliseert Max toch zijn startpositie aan de binnenkant van de baan. Hij weet dat Lewis niet per se alle risico’s wil nemen en remt behoorlijk laat voor de eerste knik, later dan Hamilton. Zo grijpt Max alsnog de leiding in de race, zonder al teveel drama. Dat drama is er overigens wel, maar helaas/gelukkig áchter de echte toppers. Hulkenberg en Ocon toucheren elkaar. Ocon komt er van deze twee het slechtste vanaf, maar het echte slachtoffer van de aanvaring heet Alonso: hij krijgt een stuk Racing Point Force India in zijn figuurlijke grille. Even later zien we de McLaren roken en naast de baan parkeren. Een VSC wordt ingelast om de Papaya Orange frikadel op te ruimen. Nog twee races moet de Spaanse kampioen door de zure appel heenbijten.

Mid Race

In de twaalfde ronde komen de eerste reguliere stops. Mercedes gaat voor de ‘double stack’. Hamilton en Bottas worden in tandem voorzien van vers rubber. Een ronde later komt Ricciardo en weer een ronde later Verstappen. Vettel rijdt door en wellicht cruciaal voor de race: Verstappen valt ook tot achter Raikkonen terug. Ferrari zou nu dus een teamspelletje kunnen gaan spelen door VER en HAM wat op te houden met RAI. Tot op heden hebben de Italianen zich dit jaar echter steevast (te) keurig gedragen in dit opzicht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mercedes.

Op een antwoord of de trukendoos dit keer wel opengaat, hoeven we niet lang te wachten. Kimi kan wel vanalles willen, maar Max blaast hem gewoon voorbij op het rechte stuk. Yep, je leest het goed, de Red Bull ramt de Ferrari puur op topsnelheid voorbij. Eigenlijk gaat het veel te simpel zo, maar dat is ook wel een keer lekker. Vooral als vervolgens blijkt dat HAM en in diens kielzog RIC wel meer tijd verliezen achter de winnaar van de Amerikaanse Grand Prix.

Toch lijkt de strategie van Ferrari niet te werken. Het is misschien goed dat ze wat proberen, maar de banden zijn completamenta kapotissimo. Raikkonen wordt in twee bochten verschalkt door Hamilton en Ricciardo. Ferrari besluit daarop haar beide coureurs toch maar binnen te roepen voor een pitstop. In zoverre hebben ze niks verloren dat ze gewoon weer op P4 en P6 hun race kunnen hervatten, met marginaal betere banden dan de mannen voor hen op de baan. Wie weet levert dat later in de race nog wat op. De grootste winnaar van Ferrari’s strategie lijkt voor nu echter Max te zijn: in ronde 25 gaat hij al richting een voorsprong van bijna tien seconden op Hamilton! Ik zet de titel vast klaar…

Het enige wat nog roet in het eten lijkt te kunnen gooien is immers technische malheur. He kijk, daar staat de auto van Sainz met pech langs de weg. Heeft die niet dezelfde techniek als Max in het achteronder? Laten we daar maar even niet aan denken en in plaats daarvan kijken naar Vettel die zowaar zonder contact Ricciardo voorbij weet te steken. Hij kan het dus toch nog. De Duitser rijdt vervolgens met rasse schreden weg bij de Ozzie, die zich op de radio beklaagt over Perez en Leclerc die hem in zijn ogen niet snel genoeg voorbij hebben gelaten.

Vettel is nog niet klaar met zijn opmars en lijkt nu toch enigszins profijt te hebben van zijn iets versere banden. De Duitser zit binnen no-time in de versnellingsbak van Hamilton die op vierkante banden rond lijkt te rijden. Vettel rijdt als een speer weg van de Brit, maar op Verstappen wint hij niet direct schrikbarend veel. Ondertussen vliegen in de achterhoede de stukken carbon her en der de lucht in. Perez heeft een aanvaring met Gasly en moet zijn auto voor eigen publiek in de pitbox parkeren. Ook de Toro Rosso van Hartley lijkt schade te hebben, of de Kiwi rijdt over wat brokstukken van iemand anders heen, dat zou ook kunnen. Tot onze vreugde besluit de wedstrijdleiding dat het allemaal nog geen reden is om een safetycar de baan in te sturen. Dat zou immers niet bepaald geweldig nieuws zijn voor Verstappen op dit moment.

Hamilton mag hier vandaag dan de titel binnenhalen, maar is alsnog extreem salty omdat hij om de oren gereden wordt door Vettel en Ricciardo. De Britse kampioen klaagt op de radio dat zijn team hem de verkeerde banden gegeven heeft en schiet onder druk van Ricciardo de baan af in de eerste chicane. Vettel is inmiddels al gestopt en komt stiekem toch wel iets meer in de buurt van Verstappen dan de Nederlander waarschijnlijk zou willen. Overigens maakt Max na Vettel ook zijn tweede stop. Ricciardo daarentegen rijdt nog even door en lijkt de slechtste fase van zijn banden achter de rug te hebben. De Ozzie fungeert nu als een welkome buffer tussen Verstappen en Vettel.

Finish

Max heeft de zaken, met een beetje dank aan Ricciardo, onder controle. Hij rijdt soeverein rond aan de leiding van de race. De spanning zit ‘m in het gevecht om plaats 2. Ricciardo ontpopt zich als de bandenfluisteraar van de dag en probeert de race uit te rijden met slechts één stop. Maar dan slaat de pechduivel toch toe bij Red Bull Racing! Rustig maar, het betreft wederom niet de auto van Max, maar die van Daniel. Wat zal de honingdas inmiddels blij zijn dat hij volgend jaar uitkomt voor team geel.

Toch is het even schrikken voor Max, die begrijpelijkerwijze direct aan zijn team vraagt of alles wel oké is met zijn Power Unit. Door het uitvallen van Ricciardo komt er weer een VSC periode, die Mercedes aangrijpt om nog een keer te stoppen voor nieuwe banden. Team zilver kan daarmee op jacht naar de snelste ronde, wat zuur is, want het scheelt me weer wat puntjes in het managerspel. Eikels. Overigens zakt Mercedes vandaag wel door de mand, want ze rijden inmiddels kansloos achter de beide Ferrari’s aan. En achter Max natuurlijk.

De onderlinge verschillen in de gehele top-10 zijn daarmee op het laatst erg groot. Alleen Ericsson (negende) en Gasly (tiende) zitten nog een beetje bij elkaar in de buurt. Behalve voor Max is het ook nog even billenknijpen voor Stoffel Vandoorne of zijn Renault Power Unit het houdt, want de Belg rijdt zowaar op de achtste plek rond! Eindelijk weer een klein beetje goed nieuws dus voor onze zuiderbuur.

Er verandert niks meer. Max pakt de volle 25 punten en belangrijker: hij mag zijn vijfde zege in de F1 bijschrijven op zijn palmares. Ferrari gaat met Vettel en Raikkonen op voor P2 en P3 en verslaat daarmee Mercedes met Hamilton en Bottas op P4 en P5. Hamilton is nu ook officieel kampioen, maar had de manier waarop hij dit zou bereiken waarschijnlijk anders voorgesteld. Enfin, over een jaar of twee weet niemand dat meer en telt alleen de statistiek in de geschiedenisboekjes nog. Lewis komt met zijn vijfde titel op gelijke hoogte met Juan Manuel Fangio en moet nu alleen nog Shuey voor zich dulden als het op WK’s aankomt.

P6 gaat naar Hulkenberg, die wederom goede zaken doet voor Renault. Team geel had een dubbele puntenscore kunnen pakken, ware het niet dat technische gremlins wederom de kop opstaken voor Sainz. Desalniettemin stevenen de Fransen nu nadrukkelijk op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap af, want Haas F1 pakt vandaag exact nul punten. Sauber doet dat wel, want Leclerc wordt zevende en Ericsson negende. Vandoorne zit in de Zwitserse sandwich. Gasly pakt het laatste punt. Straatfeest!

UPDATE: Max gaf na de race aan de oranje Mic te kennen dat de kwali-Nederlaag van gisteren ‘m toch wel wat gedaan had. Maar ondanks een brakke nacht, won hij vandaag alsnog!

De volledige uitslag

1. VERSTAPPEN

2. Vettel

3. Raikkonen

4. Hamilton (campione!)

5. Bottas

6. Hulkenberg

7. Leclerc

8. Vandoorne

9. Ericsson

10. Gasly

11. Ocon

12. Stroll

13. Sirotkin

14. Hartley

15. Magnussen

16. Grosjean

DNF

Ricciardo

Perez

Sainz

Alonso

