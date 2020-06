Aha! Max Verstappen heeft stiekem toch al echt geracet

Stiekem heeft Max Verstappen zijn muscle memory toch al een herinnering gegeven voor de F1 seizoensstart in Oostenrijk.

Ja, zoals Fight Club ons vertelde zie je met elke seconde die verstrijkt je leven langzaam wegtikken. Maar dat heeft ook zijn voordelen: we komen namelijk ook steeds dichter bij de eerste F1 race van het nu al bizarre seizoen van 2020. Over een paar weekjes is het zo ver en zullen de Oostenrijkse heuvels weer opleven van de muziek van turbotorren.

In voorbereiding op dit heugelijke feit zijn sommige teams en coureurs alweer achter het stuur geklommen om de roest van zich af te schudden. Lando Norris bijvoorbeeld stapte in een auto van zijn oude team Carlin. Bij de grote favoriet Mercedes pakten ze het direct groots aan. Het team toog naar Silverstone om coureurs maar ook monteurs vast weer even te laten wennen aan het echte werk.

Toen Max Verstappen gevraagd werd of hij ook niet even wat rondjes zou willen doen, haalde onze held echter zijn schouders op. Max Emilian achtte het allemaal niet zo nodig. Hij verwacht dat hij tijdens het raceweekend in Oostenrijk sowieso binnen no-time weer op snelheid is. Meteen snel kunnen zijn op een nieuw circuit of in een nieuwe auto is immers een specialiteit van de familie. Ook vader Jos maakte op die manier indruk bij zijn eerste F1 test voor Footwork.

Het is ook wel een sterk statement van MV33. Zo van laat die woke superster Lewis maar testen wat ‘ie wil, ik pak ‘m toch wel. Maar het is nog wat gecompliceerder. La Gazetta dello Sport meldt namelijk dat Max Emilian stiekem toch al zijn voetjes in het water gedipt heeft. Dat zou dan gebeurd zijn in een GT-racer van de familie, in bijzijn van vader Jos. Die laatste was onder de indruk van de ongelooflijke snelheid die Max ten toon spreidde:

Soms vragen mensen me waarom we veel geld spenderen aan de GT-auto’s. Maar het is de enige manier om écht te trainen: hele snelle auto’s tot de limiet rijden. Daarnaast is het ook gewoon leuk. Het is een constante challenge tussen Max en mij. Jos Verstappen, zoon van Frans

Dat Max een behoorlijke uitdaging vormt voor Max deert de op een na beste Nederlandse F1 coureur ooit niet:

Voor mij spreekt het feit dat ik rijd tegen de beste coureur ter wereld: mijn zoon Jos Verstappen, zoon van Frans

Waarvan akte. Of zoals Ivo Niehe zou zeggen: mooi.