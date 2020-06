Officieel: Audi wordt een dure Volkswagen

Er is geen ontkomen meer aan voor de forum ridders in gevecht met de BMW b0iZ: Audi wordt officieel een dure Volkswagen.

Vroeger toen alles nog beter was, waren de autofora nog leuk. Nu is het een ergerlijk gevecht tussen benzinehoofden en EV fans en heeft iedereen veel te lange tenen. Toen was het elkaar op het randje van guitig en irritant bestoken met de voor en nadelen van de Duitse drie. Uiteindelijk wil(de) immers iedereen een dikke Duitser hebben. Maar welke van de drie dan? Of welke van de 2,5 dan, zoals Mercedes en BMW fans smalend te berden brachten in het gezicht van boksbeugel b0iz. Omdat de verschillen tussen de drie destijds nog veel groter waren dan nu, was dit een vermakelijke bezigheid.

Inmiddels zijn de verschillen veel kleiner. Ja, Audi gebruikt in basis nog steeds FWD platforms met een matige gewichtsverdeling, want Audi vindt driften iets voor losers. Maar bijna alles wat echt blubberdik en Duits is, gebruikt nu AWD. De gaafste motoren zijn ook bij BMW al lang niet zo bespoke meer als voorheen. En qua onderstel en demping is alles instelbaar. Stereotypes als de softe comfortabele Merc tegen de scherpe sportieve BMW en de kneiterharde ondersturende Audi zijn daarmee verworden tot nuanceverschillen.

Desalniettemin hebben de BMW en Mercedes fans één punt nu definitief gewonnen. Audi als seperate entiteit zal namelijk spoedig volledig een ding van het verleden zijn. Nou was het natuurlijk al een wassen neus, daar VAG reeds 99,64 procent van de aandelen had. Maar het grote VAG koopt nu ook de rest van de aandelen op die nog in handen waren van anderen en haalt Audi van de beurs.

Tragisch genoeg vond de 130ste en laatste vergadering van aandeelhouders door het Coronavirus virtueel plaats. Spoedig zal er geen bewijs op de beurs meer zijn van Audi als een separate entiteit. BMW en Mercedes fans kunnen daardoor Audi fans in de hoek zetten zoals Brezjnev dat ooit deed jegens Europa fans. De grote C.C.C.P. partijbons uitte naar verluidt ooit de legendarische woorden ‘Europa? Wat is Europa? Geef me dan eens het telefoonnummer van de leider van Europa’. Wij zijn vast beniewd of nieuwe Duitse persdemo’s van Audi nu ook WOB op hun kenteken krijgen…

Image-Credit: @kuifje via autojunk