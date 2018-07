Aii, het FWD virus verspreidt zich op BMW 1-series

Als je een BMW 1-serie hebt, wikkel 'm dan snel in een Hazmat Suit.

Met elke dag die passeert komen we dichterbij het einde der tijden. Daarmee bedoelen we uiteraad niet het moment dat de zon verandert in een supernova, maar het moment dat de voorwielaangedreven BMW 1-serie op de markt verschijnt. Je merkt dat bepaalde krachten binnen BMW hier niet op zitten te wachten, vandaar dat de huidige F20-generatie al een paar keer opgekalefaterd is om nog wat langer op de markt te kunnen blijven. Maar de honcho’s bij het bedrijf zijn bean counters die de merkwaarden de moeder vernaggelen, dus dat er een Kia Ceed (rijtest) met BMW-badge komt staat vast.

We hoopten echter dat het nog even zou duren voordat ‘ie er definitief was. Ja, in China rolt er al een als BMW 1-serie verkleede Hyundai i30 sedan met FWD rond sinds 2016, maar BMW verzekerde ons dat die auto in China zou blijven. Het rijk van het midden was zeg maar de Patient Zero voor het BMW’s prefererende FWD-virus. De geruchten gingen dat het om een mutatie zou gaan van het gevreesde vogelgriepvirus, hoewel dat nooit bevestigd is door gezaghebbend research. Hoe dan ook waren experts het erover eens dat het virus zich waarschijnlijk niet direct kon verspreiden naar andere regio’s.

De schrik sloeg ons zodoende om het lijf toen we een bericht van CarBuzz lazen dat er nu ook besmetting heeft plaatsgevonden in Mexico. Tsja, in deze tijd van globalizering houd je zoiets ook moeilijk tegen. Elke dag meren er boten volgepakt met auto’s aan in havens en na zo’n lange overtocht plegen die logischerwijs gezelschap en genegenheid van de lokale bevolking op te zoeken. Contaminatie is bijna niet tegen te houden onder dergelijke omstandigheden.

De gevolgen van de besmetting zijn echter gruwelijk. De Mexicaanse 118i laat nu nog maar 136 pk los op -jawel- de voorwielen. De spieren aan de achterkant lijden aan een agressieve vorm van complete posttraumatische dystrofie. Het sprintje van nul naar honderd duurt liefst 9,4 seconden. Man man man, how the mighty have fallen.

Nederlandse 1-serie eigenaren die het beste voorhebben met hun auto worden aangeraden speciaal ingerichte safe zones op te zoeken. Tevens moeten zij naar verluidt op hun hoede zijn voor sommige dealers, die in de toekomst van plan zouden zijn slapende klanten hun gezonde RWD 1-serie in te laten ruilen op een besmette FWD 1-serie. Bij deze ben je gewaarschuwd.