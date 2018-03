“Heetste nieuwe 1-serie wordt M130iX M Performance”

R.I.P. BMW 1-serie, 2004-2018.

Het klinkt namelijk wel als een mondvol letters en cijfers, dat M130iX M Performance, maar onder de kap vinden we maar weinig ‘BMW’ terug. De ‘M’-en in de naam beloven een juweeltje van M GmbH, maar een echte M is het niet. Het ’30i’ in de naam zou de naïeveling nog een zescilinder kunnen doen vermoeden, maar het gaat om een geblazen 2.0 liter vierpitter met zo’n 300 pk. De X tenslotte duidt weliswaar vierwielaandrijving aan, maar we betwijfelen dat er 70+ procent naar de achterwielen gaat en minder dan 30 procent naar de voorwielen onder de meeste omstandigheden (als het al kan). Scheisse! Aan de andere kant…Artikel idee: “Deze auto’s waren minder goed dan hun voorgangers”.

Enfin, wat brengt de nieuwe 1-serie dan wel met zich mee? Nou vooral een kostenbesparing. Volgens Autocar wordt de nieuwe één met de motor overdwars en voorwielaandrijving zo’n 750 Euro goedkoper om te maken dan het huidige model met de motor in lengterichting en aandrijving op de juiste wielen. Daarnaast belooft BMW de deuren achter wat groter te maken en je meer kofferruimte te bieden. Yohee!

Maar wacht, er is meer! BMW mikt erop de hele 1-serie lineup een gemiddelde uitstoot van niet meer dan 120 gram CO2 per kilometer te laten hebben. Dit kan door het toevoegen aan (Mild) Hybrid-varianten aan het gamma, mede mogelijk gemaakt door het nieuwe Frontantriebsarchitektur (FAAR) platform. Yoho!

Kortom, de 1-serie zoals we die kennen gaat definitief dood en dat is erger dan het einde der tijden. Heel klein lichtpuntje: de nieuwe 2-serie coupé en 2-serie cabrio worden naar verluidt op het Cluster Architektur (CLAR) platform gebouwd, met de aandrijving waar die hoort te zitten.