Zo won Max Verstappen gisteren de Grand Prix

MV33 greep gisteren de winst in Oostenrijk. Maar hoe deed 'ie dat eigenlijk?

Ja door gewoon heel veel gas te geven uiteraard, maar het gaat ons iets meer om de details. Uiteindelijk moeten er natuurlijk veel dingen samenkomen om zo’n topresultaat (verslag) te boeken, zeker als je niet per se de beste auto van het veld hebt. Vanochtend schotelden we je al de uitleg van Anthony Davidson voor, die een puike analyse heeft gemaakt over alle gebeurtenissen tot de komst van de Virtual Safetycar. Maar daarna was nog pas de halve strijd gestreden. Max moest het nu immers nog ruim vijftig ronden uit zien te zingen op dezelfde set banden en dat met de snelle Fezza’s, Hamilton en zijn teamgenoot in de nek.

Zoals uiteindelijk bleek in de race werd dit vooral een wedstrijdje banden managen. Ferrari heeft ook dit jaar weer een auto gemaakt die intrinsiek vriendelijk is voor zachte banden. Interessant genoeg leek het team de strijd in het begin van de race hierdoor te verliezen. Kimi kreeg zijn auto niet direct aan de praat en werd opgevreten door de Red Bulls. Doch aan het eind van de race waren de roden juist het snelst. Een paar rondjes voor het eind reed Kimi zelfs de snelste ronde van de race (+10 punten voor L34DF00T ASIATECH in het managerspel!). Na de race gaf de Fin te kennen dat hij en Ferrari wellicht wat eerder tot de aanval over hadden moeten gaan. Maar dit maakt direct duidelijk: ook Ferrari was bezorgd om de banden te veel te belasten en zodoende van de klif af te vallen. Op zich geen rare gedachte, gezien het feit dat Ricciardo en Hamilton al een extra stop hadden moeten maken voor nieuw rubber.

Vooral het feit dat Ricciardo op een gegeven moment een blaar van jewelste op zijn achterband had en Max op dat moment nog tig rondjes te gaan had, riep na de race de vraag op hoe onze landgenoot het geflikt had zijn oude schoeisel op tempo naar de meet te brengen. We wisten na de gebeurtenissen in de kwalificatie al dat Daniel iets meer vleugel op zijn auto had staan, maar volgens Horner was dat niet de enige verklaring. Bij Sky Sports F1 deed Max’ teambaas Christian Horner uit de doeken dat zijn pupil een speciale techniek voor de laatse bochten voorafgaand aan start-finish bezigde:

It [de bandenslijtage] wasn’t predicted coming into the race, but it is hot today and the load in these last two right corners, it is massive the amount of energy these tyres have to take up around there. So that is where Max was really cute today. He backed off through those right handers and made his time in the other parts of the circuit. A really, really mature drive.

Volgens Horner werkte de strategie zelfs zo goed dat de linkerachterband -het probleemkind op de auto’s van Hamilton en Ricciardo- op Max’ RB14 zelfs koeler bleef dan de rechterachterband.

Unbelievable. He was keeping the rear left cooler than the rear right, and the rear left here is the one that takes all the load.

Met een klein beetje hulp van de setup was Max dus met recht de bandenfluisteraar gisteren in de Steiermark.

Dank aan @w0o0dy voor de tip/comment!