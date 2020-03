Aimé Leon Dore Porsche 964 is retrotastisch

Dat niet alleen, de 911 van Aimé Leon Dore is door Porsche zélf onder handen genomen!

Tuning en modificaties kunnen wel degelijk wat toevoegen aan een auto. Vaak gaat men ervan uit dat een fabrikant dit zelf het beste weet. Dit klopt niet helemaal, een fabrikant moet natuurlijk ook rekening houden met kosten. Neem zoiets als een schokdemper: aftermarket is er véél beter spul verkrijgbaar bij firma’s als Bilstein, Öhlins en AST. Maar een fabrikant kan niet van alles het beste kiezen.

Aimé Leon Dore

Niet iedereen waardeert de veranderingen c.q. verbeteringen en de prijs wordt er onevenredig hoog van. Het mooiste is als er wel veel onderdelen met zorg zijn aangepast, maar dat je echt even drie keer moet kijken wat de verschillen precies zijn. Dat is wat ons opviel bij deze Aimé Leon Dore Porsche 911 van de 964-generatie. Mocht je denken: “Is Aimé Leon Dore nóg een nieuwe Porsche restomodder?” kunnen wij dat niet bevestigend beantwoorden.

Modemerk

Aimé Leon Dore is een modemerk uit New York. De Porsche die je op de foto’s ziet is van de eigenaar van het merk: Teddy Santis. Nu komt het vaker voor dat er Porsches onder handen worden genomen. Dat is niet nieuw. Verre van zelfs. Wat er wél bijzonder aan is: Santis liet het door Porsche zélf doen! Naar het schijnt hebben Teddy Santis en Porsche er maanden over gedaan.

Zandbeige

De auto heet vanaf nu af aan dan ook ‘Aimé Leon Dore 964 Porsche Carrera 4’. Voor de bekleding nam Santis zelf wat mee. Gezien hij bij Aimé Leon Dore de beschikking heeft over mooie stoffen, kon hij de bekleding regelen. Het dashboard is een in soort warme tint zandbeige uitgevoerd.

Recaro

Je zit overal ietwat ‘dikkig’ leder (fraai!) en mooie stoffen. De mooiste stof is op de stoelen te vinden. Het rijtjesmotief staat geweldig in de semi-klassieke recaro sportstoelen. Uiteraard is er ook een mattenset aanwezig, uiteraard met Aimé Leon Dore-logo. We hadden niet anders verwacht.

Uiterlijke wijzigingen

Qua uiterlijke wijzigingen lijkt de Porsche van Aimé Leon Dore helemaal standaard. Dat is echter niet het geval. De velgen zijn afkomstig van een latere 993-generatie van de 911. De kleur is geen Porsche tint, maar heeft de zelfde kleur als de Aimé Leon Dore winkel in Manhattan.

Ducktail

Aan de achterzijde valt de ducktail-spoiler op. Waarschijnlijk een van de fraaiste spoilers die mogelijk is op een 911. Ook op de 964 staat het uitstekend. De spoiler is een hommage aan de Carrera RS 2.7 uit 1973. Op de voorschermen zien we een rode ‘Pegasus’-afbeelding, een hoedtik naar de race-Porsches van weleer. Op de klassiek aandoende grille is er een unieke badge voor deze unieke Porsche.

Porsche Classic

De Porsche 964 is verder door Porsche Classic weer helemaal naar nieuwstaat gebracht. Elk onderdeel dat niet meer binnen de tolerantie viel, werd vervangen door een nieuw én origineel onderdeel. Wat het hele geintje gekost heeft, is niet bekend gemaakt.