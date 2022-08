Ajax supporters moeten een Mercedes EQS of EQE kopen!

De boodschap dit voetbalseizoen: koop een Mercedes EQ met kek hyperscreen als je fan van Ajax bent.

In 2020 verlengde Merceds-Benz de samenwerking met Ajax tot en met 2023, met een optie tot 2025. Dat betekent dat supporters en bezoekers van de Johan Cruijff ArenA de nodige Mercedes-reclame voor de kiezen krijgen.

Mercedes Nederland heeft bekendgemaakt waar de focus voor het aankomende voetbalseizoen ligt. Als je straks naar de eerste wedstrijd van het seizoen in de ArenA gaat weet je wat je te wachten staat.

Helaas geen reclame voor de nieuwe Mercedes-AMG SL63, waarbij de mooie wulpse lijnen van de cabrio je tegemoet komen. De focus ligt op Mercedes-EQ. Elektrificatie dus.

Op digitale billboards in het voetbalstadion ga je de Mercedes EQS en EQE zien. Het automerk benadrukt onder andere de hyperscreen van de EQS. Ik gok dat slechts een marginaal gedeelte van de Ajax supporters ook daadwerkelijk de pecunia’s hebben om een EQS of EQE te betalen, maar dat geheel terzijde.

De EQE en de EQS zijn momenteel de topmodellen binnen Mercedes-EQ. Inmiddels heeft het Duitse merk al wat meer ‘betaalbare’ elektrische modellen gelanceerd. Betaalbaar tussen haakjes, want voor minder dan 50k hoef je nog niet te shoppen voor een elektrische Mercedes.

Het gamma bestaat momenteel uit de Mercedes-Benz EQA, EQB, EQC, EQE, EQS en EQV. Daar komen binnenkort de EQS SUV, EQE SUV en de EQT bij. Excuseer me nu even, de letter Q duizelt in mijn hoofd.