Krankzinnige prijsstijging voor Mike Tyson Ferrari F50

De miljoenen liggen voor het oprapen met de oude Ferrari F50 van Mike Tyson.

Dit jaar lijkt er eindelijk afvlakking te komen met de alsmaar stijgende prijzen van dikke occasions. Auto’s die echt als een raket zijn gestegen zijn de hypercars van deze wereld. Helemaal als er een mooi verhaal aan vastgeplakt zit. Met vandaag als voorbeeld de oude Ferrari F50 van voormalig bokser Mike Tyson.

In 2017 wisselde de rode F50 voor het laatst van eigenaar. Via RM Sotheby’s leverde de bijzondere Ferrari voor 2,6 miljoen dollar van eigenaar. Een enorme lap geld, maar het kan nog gekker. De afgelopen jaren is de F50 flink in waarde gestegen.

100% prijsstijging in 4 jaar?

De koper van dit exemplaar gaat straks goed verdienen op deze auto. Na vier jaar bezit en 500 gereden mijlen neemt de huidige eigenaar weer afscheid van de auto. Met misschien wel een winst van meer dan honderd procent! Hoe bizar is dat.

Veilinghuis Gooding & Company gaat de oude Ferrari F50 van Mike Tyson veilen op Pebble Beach. De verwachte opbrengt is tussen de 4,5 miljoen en 5,5 miljoen dollar. Stel je toch eens voor. Een F50 kopen, er 500 mijl mee rijden en deze nog verkopen voor een gigantische winst ook. Toch wel de leukste manier van geld verdienen voor een petrolhead.

Van de Ferrari F50 zijn slechts 349 exemplaren gemaakt. 55 gingen er officieel naar de Verenigde Staten, waarvan dit er eentje is. Bokslegende Mike Tyson was de eerste eigenaar van het rode V12-monster. Tyson kocht de auto in 1995 en verkocht deze in 2001.