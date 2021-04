Roemer: rijbewijs halen is te makkelijk (en te goedkoop) - Autoblog.nl

Commisie Roemer heeft een hoop adviezen waar de wegen ongetwijfeld veiliger van worden, maar een roze pasje bemachtigen wordt er niet goedkoper op.

Het systeem van rijscholen is voor verbetering vatbaar. Vaak is het enige doel het examen halen, terwijl de bedoeling is dat je leert op een veilige en tevens verantwoorde manier deel te nemen aan het verkeer. Zoals we bij Autoblog ook altijd doen.

Om de rijscholenbranche weer op de juiste weg te krijgen heeft de overheid vorig jaar een commissie aangesteld. Emile Roemer (je weet wel, die voormalige SP-leider met zijn charismatische lach) heeft de eervolle taak om deze commissie te leiden.

Commissie Roemer heeft nu een rapport uitgebracht met de pakkende titel ‘Van autorijles naar autorijonderwijs’. Althans, dat hebben ze nog niet uitgebracht, maar RTL heeft het stiekem al wel gelezen. Wellicht was de commissie nog niet toegekomen aan een brianstormsessie over een betere titel.

Hoe dan ook: de strekking van het rapport is nu bekend. Uiteraard krijgt de rijscholenbranche er flink van langs. Er wordt alleen geleerd voor het minimale om te slagen (een zesjescultuur dus), het slagingspercentage is te laag en leerlingen worden naar examen gestuurd terwijl ze er nog niet klaar voor zijn. Kortom: het is een puinhoop.

Hoe moet het dan wel? Commissie Roemer stelt onder andere voor om meerdere theorie- en praktijktoetsen af te nemen in plaats van één theorie-examen en één praktijkexamen. Ook moet er een rijschoolautoriteit in het leven geroepen worden (los van het CBR). Die moet eisen stellen aan rijscholen en daar toezicht op houden.

Beginnende bestuurders die beter beslagen ten ijs komen en hogere slagingspercentages: dat is natuurlijk alleen maar mooi. Dat gaat alleen wel wat kosten en dat komt waarschijnlijk uiteindelijk op het bordje van de leerling terecht. Door de strengere eisen zal er ook minder concurrentie zijn. Dat is minder mooi, want het is al niet bepaald goedkoop om zo’n roze papiertje pasje te bemachtigen.

We moeten ook weer niet te veel op de zaken vooruit lopen, want het zijn momenteel nog adviezen. Maar er gaan ongetwijfeld dingen veranderen in de rijscholenwereld.

Bron: RTL

Foto: Stoofstraat