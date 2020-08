Alain Prost gelooft Racing Point letterlijk voor geen millimeter

Viermalig F1 wereldkampioen Alain Prost doet een J’accuse jegens Racing Point.

Omdat het F1 jaar van 2020 vooral gaat om wie tweede wordt achter Mercedes, is Racing Point een hot issue in de paddock. Zoals inmiddels iedereen zal weten, toont de RP20 ‘opmerkelijke gelijkenissen’ met de Mercedes W10 van vorig jaar. Nu blijkt dat de auto ook nog eens redelijk rap is, fronst de concurrentie de wenkbrauwen. Kan en mag dit wel in de F1? En áls het mag, wat betekent dat dan voor de toekomst van de sport?

Het laatste punt is misschien wel het meest interessant. Iedereen heeft er zo zijn eigen kijk op. Max Verstappen bijvoorbeeld is niet bepaald onder de indruk. Als je kopiëert, loop je immers altijd achter. In zijn ogen zal Racing Point dus nooit (het kampioenschap) winnen. Helmut Marko ziet ondertussen juist kansen. Als Racing Point dit zo mag doen, laat hij Alpha Tauri nog meer dan nu voortaan ook gewoon aan de start komen met ‘een Red Bull’. Kan Vettel daar ook meteen instappen. Maar ja, dan heb je dus op een gegeven moment dus wel een grid met acht Mercs, zes Ferrari’s, vier Red Bulls en de twee Renaults. Is de geest van de F1 dan niet overleden?

Het is in dat opzicht waarschijnlijk geen toeval dat juist het laatste merk in bovenstaand rijtje zich het meest vocaal uitspreekt tegen de Racing Point W10 RP20. Ook Alain Prost, alweer een paar jaar verbonden aan Renault, zet nu zijn gewicht in de strijd. Het is volgens de professor volstrekt onmogelijk dat team roze het design alleen op basis van foto’s heeft overgepend, zo laat Alain weten bij Auto-Motor-und-Sport:

Je moet wel heel naïef zijn om te beweren dat Racing Point hun design alleen op basis van foto’s gemaakt heeft. We weten allemaal dat dat niet kan, ook de mensen die nu anders beweren. Het is gewoon onmogelijk. Alain Prost – Professor

Prost windt er dus geen doekjes om en zet de mannen van Racing Point feitelijk neer als huichelaars. Maar dat niet alleen, hij impliceert ook dat Mercedes een rol heeft gespeeld in dit schimmige spel:

Als je een Mercedes in dergelijk detail na wil bouwen, dan heb je daar hulp bij nodig. Elke millimeter die je afwijkt kan een groot verschil maken waardoor de auto niet werkt. In mijn ogen is het onbestaanbaar dat Racing Point de RP20 zonder hulp heeft gemaakt. En je hebt niet alleen tekeningen nodig, je moet het concept ook begrijpen. Ik vermoed dus dat er informatie uitgewisseld is tussen Mercedes en Racing Point. Alain Prost – Professor

Shots fired! Zul je dadelijk zien dat Perez stand-in Hulkenberg eindelijk een podium pakt en een tijdje later gediskwalificeerd wordt. Of denk jij dat Prost doordraait en Racing Point ontkomt aan de autoriteiten met haar pink Meredes?