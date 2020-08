Autoblog advies: gezinsvriendelijke youngtimer voor 7k

Dit weekend gaan we op zoek naar een gezinsvriendelijke youngtimer voor 7.000 euro.

We hebben het er altijd over dat autorijden zo duur is in Nederland. Dat heeft natuurlijk een reden: autorijden IS over het algemeen heel erg duur in ons koude kikkerlandje. Aanschaf, onderhoud, accijnzen, MRB, BTW, BPM: een auto is op je huis na waarschijnlijk het duurste object dat je aanschaft.

Een auto kost dan ook nog eens enorm veel om rijdend te houden én je hebt nog eens te maken met afschrijving. Krijg je een auto van de zaak? Dan moet daar succesbelasting over worden betaald in de vorm van bijtelling. Kortom: het is kneiterduur om auto te rijden. De bijtellingsknallers en andere auto’s die fiscale voordelen genieten zijn niet zozeer voor heel erg gierige mensen, maar eindelijk een keer een meevaller voor mensen die, let’s face it, vaak al een heleboel belasting betalen.

Youngtimer

Een andere oplossing is de youngtimer regeling. Als je een eigen onderneming hebt, kun je een auto op de zaak zetten. Als deze 15 jaar of ouder is, kun je deze tegen 35% van de dagwaarde zakelijk rijden. Kijk, dat is best een interessante aanbieding. Zeker als je bekijkt dat auto’s van 15 jaar geleden stiekem veel leuker zijn. Veel cilinders, trage automaten, atmosferische motoren, relaxte onderstellen: het was een andere tijd.

Freddy is op zoek naar een gezinsvriendelijke youngtimer. Hij heeft een eigen zaak waar hij de auto op kan zetten. Op privé gebied gaat het ook uitstekend, want de eerste kleine is onderweg. Gefeliciteerd! Er moet dus iets komen dat ruimer en praktischer is dan zijn huidige Renault Mégane Coupé. Hieronder het signalement in een tabel:

Huidige/vorige auto’s Mazda 323, Hyundai i20, Renault Mégane Coupé Koop of lease Koop Budget € 7.000, liefst € 5.000 Jaarkilometrage 15.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf auto Toekomstige gezinsuitbreiding Gezinssamenstelling 2, maar kind op komst Voorkeursmerken / modellen

BMW, Volvo, VW, Audi, Saab, Mercedes No-go merken / modellen Frans!

5k of 7k?

Occasions zijn soms net als kinderen. Hoe meer je erin stopt, hoe meer je zult oogsten. Dat begint al met de aanschafprijs. Ja, je kunt prima voor 5.000 euro een goede occasion vinden. Ook voor 3.000 euro. Het verschil is dat je behoorlijk goed ziet waar je geld naartoe gaat. Rond de 7 mille zijn er enorm veel nette youngtimers te vinden met zo’n anderhalve ton op de klok. Verlaag je het budget, dan zie je dat terug aan de kilometers (hoger) uitrusting (minder omvangrijk) en staat (minder). Een dure auto is absoluut geen garantie voor een betere deal, maar een goede youngtimer is vaak iets duurder.

Audi A4 Avant 1.8T Aut. (B7)

6.950

2005

115.000 km

Het voordeel van een behoudende designtaal is dat een wat oudere Audi er nog steeds niet heel erg bejaard uit ziet. De Audi A4 B7 komt uit een tijd dat Audi nog lekker rechttoe rechtaan stukken graniet verkocht. Het is geen dartele bochtenridder, maar een solide langeafstandscruiser. De 1.8T motor is een zeer bekende motor met voldoende reserves, maar als je die niet aanspreekt zijn ze ook behoorlijk betrouwbaar. Fijn blok ook in de omgang. Het interieur is nog altijd van hoge kwaliteit. Alles is Duits, zakelijk en strak. Ondanks dat de auto een D-segment stationwagon is, zijn ze niet bovengemiddeld ruim. Het is zeker een gezinsvriendelijke youngtimer, maar niet voor veel grote kinderen. Een 3 Serie is nog kleiner, maar een beetje Mondeo of Avensis is aanzienlijk ruimer.

Volvo S60 2.0T Sport Edition

6.900

2005

170.000 km

De Volvo S60 was in 2005 alweer 5 jaar oud, dus de meeste kinderziektes zullen er nu wel uit zijn. Het is sowieso een Volvo van de oude stempel, dus maak je wat dat betreft geen zorgen. De 2.0T is een vijfcilinder en brengt dat Blik-op-de-Weg-esque timbre voort. Qua prestaties (180 pk) zit het wel snor. Het is geen snelle auto, wel een vlotte. Rond deze periode begon Volvo met het aanbieden van leuke pakketjes, we vonden een paar Sport Editions waarvan een paar zelfs die dikke bodykit hadden. De Volvo S60 kan het goed hebben. Qua uitrusting zit het bijna altijd wel snor met de S60. Wel even opletten: de stoelen en audio zijn (vaak) van puike kwaliteit, de af-fabrieks navi is archaïsch. Gelukkig zit ‘ie weggeklapt en kun je met een simpele Brodit je smartphone gebruiken. Ja, we weten het: de Volvo V70 is de gezinsvriendelijke youngtimer en die kun je ook gewoon vinden voor het geld, maar de S60 krijgt de hoedtik vanwege de fijne motor en de iets strakkere rijeigenschappen.

Jaguar X-Type V6 Sport Estate

€ 6.950

2004

85.000 km

We moeten even voorkomen dat het weer een Duits feestje gaat worden. De Jaguar X-Type was een rechtstreekse concurrent voor de Duitse Drie. Dat lukte heel redelijk. De X-Type deelde veel techniek met de Mondeo en dat werd door velen gezien als een minpunt, maar dat is kolder. Het is nog steeds een prettig rijdende automobiel. De combinatie tussen comfort en sportiviteit is zeer goed gekozen. Beter dan bij een 3 Serie? Misschien wel. Het interieur is een soort XJ-kopie, maar dan minder fraai qua afwerking en materialen. Ook heb je geen XJ-ruimte. Het geeft de auto een unieke uitstraling, maar het wordt niet heel erg mooi oud. In tegenstelling tot de Mondeo heeft de V6 22 pk meer (192 in totaal) en krijg je vierwielaandrijving.

Honda Accord Tourer 2.4 Executive (CM2)

€ 6.750

2004

90.000 km

Als je de running costs echt laag wil houden, check dan deze Honda Accord. Het is één van de fijnste middenklassers die je destijds kon kopen en nu is het een uiterst prettige gezinsvriendelijke youngtimer. De auto laat in vergelijking met een instap-A4 of 3 Serie niet echt een steek vallen. Integendeel. In de loop der jaren is gebleken dat deze generatie Accord bijzonder betrouwbaar is, net als alle andere Accords overigens. De 2.4 motor moet je wel een beetje op toeren houden, maar dan staan er ook 190 trappelende paarden voor je klaar. Qua ruimte is het geen wonder, maar beter dan zijn Duitse premium concurrenten.

Lexus IS300 SportCross (XE10)

€ 6.700

2001

155.000 km

Zoek je de leukst rijdende premium D-segment auto, dan is de Lexus de beste keuze. De Lexus IS moest concurreren met de 3 Serie, net op het moment dat de E46 een beetje soft was geworden. De IS300 Sportcross is een ‘lifestyle’ stationwagon met nauwelijks meer ruimte dan de sedan. Ook op de achterbank valt het tegen, alhoewel het voor een baby voldoende is. Het interieur is origineel vormgegeven, maar wel plastiekerig. Het geld is in dit geval gegaan naar de 2JZ-GE motor, een vierentwintigklets drieliter zes-in-lijn met 220 pk, die via een ietwat trage automaat op de achterwielen worden overgebracht. Qua uitrusting zijn ze bijna allemaal bovengemiddeld goed uitgerust, pas later kwamen er IS200’s Sportcross met kleine wieltjes.

Saab 9-5 Estate 2.3t Arc (YS3E)

€ 6.450

2002

135.000 km

Een van de fijnste familieauto’s van 15 jaar geleden was de Saab 9-5. In tegenstelling tot de favoriet in deze klasse (de 5 Serie E39), had de 9-5 aanzienlijk meer ruimte tot zijn beschikking. Daarmee is het nu een uitstekende gezinsvriendelijke youngtimer. De 9-5 Estate heeft als allergrootste voordeel dat het géén Volvo V70 is. Wel heeft de 9-5 Estate de kwaliteiten van de V70: veel ruimte, verregaand betrouwbaar (bij goed onderhoud), geen bochtenridder en uitstekende stoelen. Qua motoren moet je even opletten. De 2.0 en 2.3t zijn verreweg het fijnst in de omgang. De 3.0 met asymmetrische turbo is leuk bedacht, maar dient vermeden te worden. Veel Saabs 9-5 zijn goed onderhouden en vertroeteld door hun eigenaren, maar check het van te voren. Ook is het zaak om bij lage kilometerstanden dit zo sluitend mogelijk te krijgen.

Opel Vectra GTS OPC (A)

€ 6.500

2004

150.000 km

het probleem met Duits en premium is dat je er relatief veel voor betaald en niet heel erg veel voor terugkrijgt. De Opel Vectra is ook een Duitse auto en in deze OPC-uitvoering meer dan de moeite waard. Wat is het? Het is een Vectra GTS, met die zeer fraaie daklijn die de Duitse premium merken nu ‘4-deurs coupe’ zouden noemen. Die carrosserie is overigens zeer aerodynamisch, dus een hoge topsnelheid is geen enkel probleem. De eerste exemplaren hadden 256 pk, later werd dat iets verhoogd naar 280 pk. Die auto’s hebben géén begrenzer, maar zijn wel sneller dan 250 km/u. Het is wel lastig om een fraai en origineel exemplaar te vinden.

YOLO: Mercedes-Benz 300 SE (W140)

€ 5.950

1993

100.000 km

In het budget zie je overal W220’s voorbij komen. Het klinkt gek, maar voor 7 mille koop je een heel aardig exemplaar. Een post-facelift 3.7 S350 is misschien de meest verstandige keuze als je een bijzondere gezinsvriendelijke youngtimer zoekt. Maar de W220 is bijna te sierlijk om een S-Klasse te zijn. Bij een S-Klasse wil je een tank en meer tank dan de W140 wordt het niet. De auto is simpelweg te groot, maar dat is juist ook zijn charme en kwaliteit. Rijden in een W140 is een zeer ontspannende ervaring. Het liefst heb je een V12 of V8, maar de zes-in-lijn loopt minimaal net zo mooi. Uiteraard is staat, onderhoud en zorg het belangrijkste bij dit soort auto’s. Staar je dus zeker niet blind op kilometers of bouwjaar.

