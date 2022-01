Alpine zegt tabee tegen Alain Prost

Het Franse team heeft de wijze raad van de Professor blijkbaar niet meer nodig.

Sommige F1-coureurs hebben het na afloop van hun carrière wel gezien en gaan lekker van hun pensioen genieten. Iets zegt ons dat Kimi Raikkonnen zo iemand is. We gaan hem waarschijnlijk niet opeens over een paar jaar als adviseur bij Ferrari zien. Er zijn echter ook coureurs die niet weg te slaan zijn uit de paddock. Niki Lauda was bijvoorbeeld tot zijn dood nog actief in de F1-wereld als adviseur.

Ook een andere Formule 1-legende was nog altijd actief betrokken bij de sport. We hebben het over Alain Prost. Na zijn avontuur als eigenaar van Prost Grand Prix keerde hij in 2017 weer terug in de F1-wereld als adviseur van Renault. Je had het misschien niet door, maar Prost was dus de laatste jaren achter de schermen betrokken bij het team.

Prost had sowieso nauwe banden met Renault, want hij was daarvoor al een aantal jaar actief als ambassadeur. Zoals Porsche Nederland Robert Doornbos heeft, had Renault dus Alain Prost. Met als belangrijk verschil dat Prost ook drie jaar in de Formule 1 gereden heeft voor Renault.

Het F1-team van Renault is inmiddels Alpine, maar Alain Prost had nog altijd een rol binnen het team. Daar is nu echter een einde aan gekomen. En dat is niet omdat Prost – inmiddels 66 – met pensioen wil. Alpine heeft namelijk het contract van Prost niet verlengd. Waarom het team Le Professeur aan de kant heeft geschoven is niet bekend.

Marcin Budkowski was apparently let go by Alpine on the day of the Abu Dhabi GP, which was the same day as the team photo. If you look closely, you can see him gesturing his appreciation for the team



Clearly Budkowski is not believing in EL PLAN pic.twitter.com/00aYPtjElv — Alpine F1 updates (@startonpole) January 13, 2022

Eerder nam Alpine ook al afscheid van uitvoerend directeur Marcin Budkowski. Saillant detail: op de recent gemaakte groepsfoto is te zien dat Budkowski stiekem zijn middelvinger opsteekt. Dat kan twee dingen betekenen: óf het klassefoto-gevoel bracht de kwajongen in hem naar boven óf er was sprake van onvrede.

Je vraagt je misschien af: komen er ook nog mensen bij? Jazeker, naar verluidt wordt Otmar Szafnauer de nieuwe teambaas bij Alpine. Hij vertrok vorige week bij Aston Martin.