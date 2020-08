Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Engeland 2020

Max Verstappen weer gewoon vanaf P3, of zorgt Hulkenberg voor roet in het eten? We zien het allemaal, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Engeland!

Na drie races in drie weekend hadden we even een weekendje zonder F1. Maar vanaf nu gaan we weer volledig los, om te beginnen met twee races op Zilversteen. Dat bijft natuurlijk een bijzonder circuit. Niet alleen omdat het nabij de thuisbases van veel teams ligt en de vele snelle bochten, maar ook omdat er ooit de eerste F1 race ooit ever verreden werd. De Grand Prix van Engeland geldt voor velen in de F1 paddock dus als thuiskomen.

De afgelopen jaren wordt de race echter volstrekt gedomineerd door Mercedes. Zelfs in 2013, toen de auto’s nog mooi geluid maakten, wist Merc al te winnen. Iedereen kijkt dus eigenlijk vooral naar wie het achter de Mercs het beste doet. Wat dat betreft was er in de vrije trainingen een beetje goed nieuws te melden voor Verstappen. De Nederlander ging vrij aardig in de Red Bull en lijkt sneller dan de roze Mercs, zeker in langere runs.

Max’ teamgenoot Albon daarentegen stuiterde er weer eens af en moest door pech een groot deel van VT3 uitzitten. Slecht nieuws voor de Britse Thai, maar het kan nog erger. Vettel beleeft voorlopig echt een horrorweekend. Zijn Ferrari had in de trainingen de betrouwbaarheid van een Maserati Biturbo met achterstallig onderhoud. Eens kijken hoe dat verder gaat in de kwalificatie.

Q1

Alfa Romeo zet maar weer eens de eerste tijden op de klok. Dat is normaal gesproken geen goed nieuws in een droge Q1 sessie. Je doet het alleen als je weet dat dit eigenlijk al ‘jouw sessie’ is. Vorig jaar waren de Williams coureurs vrijwel steevast de eersten uit de pitstraat. De Alfa heeft dit jaar geen zin in snelle rondjes. Aan de coureurs lijkt het volgens de oude vuistregel niet te liggen. Giovinazzi is 17 duizendsten sneller dan Raikkonen. Veel meer zit er waarschijnlijk gewoon niet in de Alfa.

Het is verder een beetje een rommelige sessie. Veel coureurs klagen dat iedereen in de weg rijdt. Albon schiet even een tikje naast de baan uitkomen Copse. Hamilton heeft ook een momentje. Maar het zijn weer gewoon de gebruikelijke kandidaten die onderaan bungelen. Het scheelt maar net een tiende of twee, maar de Hazen, Alfa’s en Latifi halen het niet. De laatste gaat namelijk ook nog maar eens in de rondte in zijn poging Q2 te halen. Teamgenoot Russell haalt het andermaal dus wel.

Sommige coureurs zoals Hulkenberg en Vettel geven er nog een tweede setje banden aan om zich veilig te rijden, maar dat was in dit geval dus niet nodig geweest. BOT 1, HAM 2, VER 3, STR 4, HUL 5.

De afvallers: Magnussen, Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean, Latifi

Q2

Aan het begin van Q2 blijkt dat Russell mogelijk een straf boven het hoofd hangt. Hij zou tijdens zijn snelste ronde een beste sector gereden hebben onder de gele die teammaat Latifi veroorzaakte. Een en ander wordt onderzocht na de sessie. Albon is ondertussen de eerste die in Q2 een tijd neerzet. Hij rijdt een 1:26:680. Hulkenberg bijt zich nipt stuk op die tijd, Verstappen is een paar tienden sneller. Dan echter weer de mokerslag van Mercedes: Bottas gaat een dikke seconde harder dan Max.

Maar wat is dat nou? Een stofwolk vormt zich op het TV-scherm en dan schiet er iets zwarts voorbij. Hamilton is gespind! De overvoorzichtige wedstrijdleiding besluit dat het grind op de baan voldoende reden is voor een rode vlag. Dat wil zeggen dat de sessie dadelijk voor de tweede keer van start gaat met 8:51 minuten op de klok. Dat wordt dus een beetje afwachten hoe het circuit hierdoor beïnvloed wordt.

Voor de herstart is het Hamilton zelf die meteen als eerste het circuit opzoekt. Hamilton gaat op zeker en laat drie tienden liggen op Bottas. Ruim voldoende voor een plekje in Q3, zonder de softe banden te gebruiken. Ferrari probeert het ook met de mediums, net als Stroll. Hulkenberg durft het echter niet aan en kiest voor de softs. Het sprookje van het podium kan echter min of meer de prullenbak in voor de Hulk, want hij haalt de top-10 niet.

Ook Albon zakt weer door het ijs, ondanks dat ook hij nog een poging deed op softs. Pijnlijk, want zijn voorganger Gasly staat nog een plekje voor AA23. De Fransman rijdt op de monitor exact dezelfde tijd als Stroll, maar moet genoegen nemen met P11 door een verschil van 0.0005 seconden. Verstappen, Leclerc, Vettel en Stroll gaan zo toch naar Q3 met de mediums. Ook de beide McLarens en Renaults zijn rap genoeg, maar zij doen dat met het ‘rode’ rubber. Kvyat zet helemaal geen snelle ronde neer en is daarmee de nummer vijftien.

De afvallers: Gasly, Albon, Hulkenberg, Russell, Kvyat

Q3

En dan weer het duel tussen Bottas en Hamilton. De Fin lijkt tot op heden de snelste, maar we weten dat het dan uiteindelijk toch vaak Hamilton is die uiteindelijk toeslaat. Norris is hoe dan ook de eerste die over de meet schiet met een 1:26.456. Teamgenoot Sainz is heel nipt langzamer. Dan komt echter Mercedes weer voorbij: bam, twee seconden sneller. Hamilton is exact anderhalve tiende sneller dan Bottas.

Stroll gaat naar P3, maar wordt dan verschalkt door Verstappen. Ook de Nederlander is echter gewoon 1.147 seconden langzamer dan HAM. Leclerc en Vettel betrekken vorlopig de derde startrij, met daarachter de twee McLaren en daar weer achter de Renaults. Tijd voor de tweede ronde.

Stroll redt het net niet om Verstappen te kraken. Ricciardo gaat kort naar P5 maar wordt dan gekraakt door de McLarens, waarbij Norris ook nog Stroll te grazen neemt. Leclerc gaat brutaal naar P3, terwijl Vettel zich niet meer verbetert. Verstappen zit echter nog als laatste van het stel in een snel rondje. Hij gaat zoals soort van verwacht uiteindelijk toch nog naar P3. Lewis gaat nogmaals harder en Bottas vergaloppeert zich in de tweede sector. Hamilton heeft ‘m dus gewoon weer te pakken. Dat wordt weer spanning en sensatie morgen!

F1 kwalificatie Engeland 2020: De volledige uitslag