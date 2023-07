Alain Prost klapt uit de school: “CEO Alpine incompetent en arrogant”

Viervoudig F1 kampioen Alain Prost denkt dat het probleem bij Renault (Alpine) ligt bij de top, in de vorm van Laurent Rossi.

Wat op de redactie al lang duidelijk was, wordt nu bevestigd door niemand minder dan Alain Prost. Bij Alpine wemelen er slangen in het gras. Het kon gewoon niet anders met zo’n groot verloop aan mankracht. In het recente verleden werden Frederic Vasseur, Cyril Abiteboul, Nick Chester, Marcin Budkowski en Alain Prost zelf er al uitgewerkt. Dit weekend kunnen we Alan Permane, Pat Fry and Otmar Szafnauer toevoegen aan dat lijstje.

Dat er een ijzige werksfeer heerst bij Alpine (voorheen Renault) bleek vorig jaar ook wel uit de saga rondom Piastri en Alonso. Het is nooit een goed teken dat noch een oude kampioen (met Renault) noch een jong talent voor een F1 fabrieksteam willen racen. Alpine sloeg andermaal een modderfiguur. Sinds de herintreding als fabrieksteam na het overnemen van Genii, wordt het team steevast ongeveer vijfde in het WK. Sporadische podia voor Ricciardo, Alonso en Ocon zijn de enige buit. De laatste won ook een race, maar dat was meer geluk dan wijsheid.

Ook de huidige ontslagronde gaat weer gepaard met de nodige onnodige stekeligheden. Ted Kravitz is een journalist die vooral bekend staat omdat hij Hamilton een achtvoudig kampioen vindt. Maar hij brengt een valide punt op tafel. Waarom is er nu, vlak voor de race in België, deze laatste aankondiging? Het had al eerder gekund, maar ook zeker maandag na de race. Dan gaat de zomerstop in en zou de mediahype een stuk milder zijn.

Het lijkt erop alsof men de kopstukken moedwillig wilde vernederen. En daarbij voorbijgaat aan het feit dat de nieuwe (interim?) vooruitgeschoven man Bruno Famin ook onnodig een bak camera’s in zijn gezicht geduwd krijgt met lastige vragen. Lekker binnenkomen is er niet bij voor Bruno.

Na het ‘vijfjarenplan’ van Cyril Abiteboul dat Renault weer kampioen moest maken, kwam Alpine’s CEO Laurent Rossi na vijf jaar het ‘100 races plan’. Dit zou Renault, nu Alpine geheten, binnen 100 races kampioen moeten maken. Nu zijn er zo’n 20 races per jaar, dus snelle rekenaars hadden al door dat het allemaal redelijk bekend in de oren klonk.

Na zeven jaar aanmodderen, is nu echter wel duidelijk dat de teambazen niet het probleem zijn. Dat ligt hoger in de organisatie. Daar vonden/vinden we Laurent Rossi (Alpine CEO) en Luca de Meo (Renault CEO) terug. Beiden bemoeiden zich, zoals dat altijd gaat, regelmatig met de gang van zaken rondom het F1 team. Ondanks dat het ook niet echt lekker gaat met de verkoop van straat-Alpines. De F1 trekt nou eenmaal iedereen als een magneet aan en zeker mannetjes (m/v/i) die belangrijk willen zijn en aandacht willen.

Voor Rossi is nu eindelijk ook zelf het doek gevallen. Hij is stilletjes verwijderd als Alpine CEO en weggepromoveerd naar een functie elders binnen de Renault Group. Volgens Alain Prost is dat geen moment te vroeg. De aimabele Fransman haalt in L’Équipe keihard uit naar Laurent:

Tijdens mijn jaren bij Renault heb ik vaak genoeg op het hoofdkwartier gehoord dat F1 een makkelijke sport is. Een grote fout, zoals bewezen is door de laatste CEO Laurent Rossi. Laurent Rossi is het perfecte voorbeeld van het Dunning-krugereffect: een incapabele leider die denkt zijn incompetentie te kunnen overkomen door zijn arrogantie en gebrek aan menselijkheid te tonen aan het personeel. Degene die achttien maanden de baas was van Alpine en dacht dat hij alles vanaf het begin snapte, terwijl hij compleet op het verkeerde been stond. Zijn management heeft het momentum vanaf 2016 om podiums en een overwinning te behalen, gestopt. Hopelijk zal de beslissing die vrijdag is genomen, een heilzame schok zijn voor het team. Alain Prost, vertelt ons wat hij werkelijk voelt voor Laurent Rossi

Volgens Prost is Laurent, vrij vertaald, een narcistisch kwalletje dat zichzelf opblaast door extra naar te doen jegens anderen. Jammer dat dit soort lieden vaak naar boven vallen in organisaties. Enfin, nu is Laurent dus ook weg. Over vijf jaar kunnen we nog eens bekijken of hij écht het probleem was. Of dat er dan de volgende komt met een vijfjarenplan om Alpine uit het slop te trekken…