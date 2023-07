Alpine heeft moeite om liefhebbers buiten Frankrijk te vinden

Alpine verkoopt meer auto’s, maar de aantallen zijn niet spectaculair.

Als je moest kiezen, zou het dan een Alpine worden of een Porsche? Of iets anders, want in het segment van de A110 kun je voor genoeg leuks shoppen. De praktijk leert in elk geval dat Alpine met de A110 geen enorme verkoopaantallen weet te behalen. Ondanks nieuwe, hetere varianten en special editions.

Alpine verkoop

Het Franse sportwagenmerk bericht trots dat de autoverkoop met 9% is toegenomen in de eerste zes maanden van 2023. In 2022 wist het merk zelfs 33% meer te groeien. Maar als je kijkt naar absolute aantallen dan kun je niet anders concluderen dat er nog veel werk aan de winkel is voor het merk.

Verkopen per land

De grootste liefhebbers begeven zich in thuisland Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Van de 1.863 verkochte Alpines in de eerste zes maanden van 2023 bleven maar liefst 1.052 exemplaren in Frankrijk. 208 werden er verkocht in Duitsland en 174 in het Verenigd Koninkrijk. Kun je voorstellen hoe laag de aantallen zijn in andere landen.

Op plek vier staat België met 114 stuks. Oké, dat is relatief gezien nog aardig. De andere landen dan? In Japan 98 stuks, in Zwitserland 61 en in Italië 36. In Nederland zijn er 12 verkocht. Nu we toch bezig zijn, laten we alle markten maar behandelen. Het complete rijtje staat hieronder.



Aantal Verkopen 1e halfjaar 2023 Frankrijk 1.052 +11% Duitsland 208 +23% Verenigd Koninkrijk 174 +2% België 114 +4% Japan 98 +9% Zwitserland 61 +3% Italië 36 +38% Spanje 25 -43% Polen 24 +60% Oostenrijk 22 -21% Tsjechische Republiek 12 +500% Nederland 12 -25% Réunion 7 +75% Slovenië 5 +67% Portugal 4 +300% Zweden 4 -50% Singapore 4 -64% Hongarije 1 -83% TOTAAL 1.863 +9%

Varianten

De A110GT, A110S en de A110R vormen gezamenlijk 77% van de verkopen. Van de A110R werden 1.155 stuks verkocht. De limited editions doen het ook niet onaardig. De San Remo 73 bijvoorbeeld, alle 200 waren in enkele dagen verkocht. Ook de A110R Le Mans is met 100 exemplaren uitverkocht. Kortom, de limited editions doen het wel lekker voor Alpine. Het is te hopen dat ze dit nu niet gaan uitmelken.

Meer verkopen

Alpine wil meer verkopen realiseren door het verkoopnetwerk verder uit te breiden. Er zijn nu 144 punten wereldwijd waar je een Alpine kunt kopen. Dit wil het merk aan het einde van dit jaar hebben uitgebreid naar 160 verkooppunten. Naast nieuwe dealers in bestaande landen boort het merk ook nieuwe markten aan. Tel Aviv in Israël krijgt eind dit jaar een dealer, idem dito voor een showroom in Marokko.