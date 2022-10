Blauwe Alpine A110R in het vleesch is nog heftiger

Deze blauwe Alpine A110R ziet er in het echt perfect uit.

Natuurlijk, iedereen heeft het nu over de Porsche 911 GT3 RS als het gaat om de meest heftige straatauto die ontwikkeld is voor het circuit. Maar we zien het eigenlijk wel zitten om een dubbeltest op te nemen. De Alpine A110R is namelijk een vervaarlijke opponent. Natuurlijk, we weten dat de Porsche veel sterker en sneller is, maar we hebben het nu eventjes puur over het karakter van de auto’s.

Blauwe Alpine A110R in het echt

De Alpine A110R is zo’n ruige straatracers waar toevallig kentekenplaten op kunnen. Ten opzichte van het standaardmodel van de Alpine A110 heb je veel meer koolstofvezel. De splitter, voorklep, het dak, de motorklep: alles is van carbon gemaakt. Sterker nog, ook de velgen zijn gemaakt van het peperdure goedje. Even voorzichtig doen dus met inparkeren met hoge stoepdrempels.

Mocht je de kleur van deze blauwe Alpine A110R herkennen, dan kan dat wel kloppen. De kleurstelling van matblauw met zwarte accenten en een hoop carbon kennen we natuurlijk van de Alpine Formule 1-auto’s van Esteban Ocon en Fernando Alonso. Die twee heren rijden zakelijk ook hybride.

34 kilogram lichter

Ten opzichte van de basis-A110 is de A110R precies 34 kilogram lichter. Dat is echt heel erg knap, want er zit aanzienlijk meer op qua hardware. De motor is de 1.8 turbo, in dit geval goed voor 300 pk aan vermogen en 340 Nm aan koppel. Daarmee knal je in 3,9 tellen naar de 100 km/u en kun je een topsnelheid halen van 285 km/u.

De Alpine A110R zal overigens een zeldzame verschijning blijven. Volgens Alpine worden er een ‘beperkt aantal‘ van gebouwd. Of er ook exemplaren naar Nederland komen en hoeveel dat zijn, is nog niet bekend. Wij willen best een duurtester op de redactie!

