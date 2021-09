RAM 1000 met e.TorQ EVO-motor is schattig

Ziet er toch geweldig uit, deze dikke RAM 1000?

Het leuke van autodesign is dat je de consument op het verkeerde been kunt zetten. Door op de juiste wijze te spelen met lijnen, dimensies en proporties kan een auto er heel anders uitzien in het echt dan op de afbeeldingen op het internet.

Denk bijvoorbeeld aan de Ford Ecosport, Scion Xb of Honda HR-V. Oh, en natuurlijk de Tinder-profielfoto van mijn zus, alhoewel zij in het echt juist veel groter is dan je had verwacht. Wat je allemaal wel niet kunt doen met een groothoeklens.

Dikke RAM 1000

Deze Dikke RAM 1000 lijkt eveneens een enorme auto te zijn. Niets is echter minder waar. Dit is namelijk best een schattige pick-up met vier deuren. Het is een bedrijfswagen speciaal voor de Zuid-Amerikaanse markt.

Het kan zijn dat de RAM 1000 je bekend voorkomt, want het is in feite de RAM-versie van de Fiat Toro (niet te verwarren met de Strada). De Toro is nog niet zo lang geleden gefacelift en de RAM 1000 volgt nu. Sterker nog, de verschillen zijn best wel klein eigenlijk. De RAM 1000 heeft een iets andere grille waarbij meer chroom is gebruikt.

Technisch opzicht

In technisch opzicht zijn de RAM 1000 en Fiat Toro niet identiek. Er is maar één motor leverbaar, namelijk de e.TorQ EVO-motor. Dat klinkt heel erg bijzonder en vooruitstrevend, maar het is een gouwe ouwe atmosferische 1.8 viercilinder.

Deze is goed voor 130 pk en 170 Nm. Standaard heb je een handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving. Een 5.7 en 6.1 Hemi staan niet op de planning. De laadcapaciteit is 650 kg, alsnog 425 kg meer dan de GMC Syclone, de snelste pick-up ter wereld.

De auto zal leverbaar worden op diverse Zuid-Amerikaanse markten, zoals Colmbia, Peru, Dominicaanse Republiek en Chili.

Via: Carscoops.