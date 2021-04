De eerste Singer DLS is eindelijk gebouwd - Autoblog.nl

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de Singer DLS in productie.

De creaties van Singer staan enorm hoog aangeschreven. Hun methode is vrij eenvoudig: pak een oude 911 uit de jaren ’80 of begin jaren ’90. Vervolgens bouw je ‘m om tot klassiek uitziende 911.

Ondanks dat er niet zoiets bestaat als een langzame Singer, lag de focus voornamelijk op retrodesign, afwerking en ‘tour-ability’. Je kocht een Singer om ermee over bergpassen te rijden, niet zozeer om ronderecords neer te zetten. Daar is verandering in gekomen met de Singer DLS.

Sneller, ruiger en lichter

De Singer DLS is een snellere, ruigere en lichtere versie. Mocht je denken: “Maar die was er toch al een tijdje?” Eh, ja, dat klopt helemaal! De auto was wél aangekondigd en onthuld, maar het heeft een flinke tijd geduurd voordat de productie plaatsvond. Want de auto die je op de afbeeldingen ziet is de eerste Singer DLS die daadwerkelijk naar een klant gaat. Het betreft een Oak Green exemplaar. Deze auto begon zijn ‘leven’ in 1989 als 911 Carrera 964.











Singer-honcho Rob Dickinson maakt hier de eerste meters tijdens de shakedown van de eerste Singer DLS. Singer gaat slechts 75 exemplaren bouwen van de DLS. Die afkorting staat voor Dynamic Lightweight Study. De auto werd ontwikkeld met hulp van Williams Advanced Engineering (motor), Hewland (transmissie), Bosch (elektronica), Brembo (remmen) Michelin (banden) en BBS (velgen).







Motor Singer DLS

De motor is een 4 liter grote zescilinder boxermotor. Deze is weliswaar door Williams ontwikkeld, maar de iconische Hans Mezger heeft er ook aan meegeholpen (vlak voordat hij overleed). Dat maakt de motor nog wat legendarischer. Het blok is goed voor 500 pk. Het maximale toerental dat de luchtgekoelde boxer kan draaien is 9.000 toeren. Wil je weten hoe dat klinkt? Check dan onderstaande video:

Mocht je interesse hebben, dan kun je je wenden tot Singer. Naast het feit dat de Singer DLS in gelimiteerde oplage gebouwd gaat worden, moet je ook serieus geld meenemen. De vanafprijs is 1.800.000 dollar vóór belastingen.