Alexander Albon heeft zijn zwembroek al aan

Altijd goed om passende kleding te dragen.

Sinds gisteren weten we dat Max Verstappen een nieuwe teamgenoot krijgt vanaf de komende race in België. Alexander Albon is zijn naam en gisteren vertelden we je alles wat je moet weten over zijn geloofsbrieven. Teamgenoot Max Verstappen heeft de Britse Thai inmiddels al welkom geheten, door bij de vaderlandse media op te laten kenen dat hij er geen bal om geeft wie er in de andere auto van het team zit. Doch hoe kijkt Alexander zelf eigenlijk tegen zijn plotse promotie aan? Via de sociale media laat de welbespraakte rookie weten dat het allemaal nog een beetje onwerkelijk voelt, maar dat hij er klaar voor is:

Surreal to have been given this massive opportunity with @redbullracing! Can’t thank you enough for believing in me and making this possible. It’s a big jump into the deep end, but I’ve got my swimming shorts on! 😄 Thanks to all the guys at @tororosso, especially Franz Tost for the massive opportunity in F1 and the never-ending support throughout my first year! Now to focus for my first race with the team in Spa 🇧🇪

Albon beseft zich dus dat het een sprong in het diepe voor hem wordt. Bovendien zwemt er in dat diepe water ook nog een haai, of moeten we zeggen Nederlandse leeuw, in de vorm van Max Verstappen rond. Zodoende zal de kart kampioen van weleer moeten hopen dat hij gênante moment ontwijkt waarbij je sierlijk het diepe zwembad induikt, om er vervolgens achter te komen dat het naargeestige je water je broek naar beneden heeft getrokken. We’ve all been there. Wat denk jij, heeft Albon meer of minder dan een halve seconde achterstand op Max in de kwali op Spa?