Audi pakt grote voorspong met extra kekke LEDjes

Kijk, dat is voorsprong waarin we kunnen geloven.

Het lijkt een droom voor elke techneut om voor een merk te werken dat adverteert met de ronkende slogan ‘voorsprong door techniek’. Doch de realiteit is weerbarstiger. Bij Audi moet men uiteindelijk gewoon aan het lijntje lopen van moedertje VAG. Zodoende moesten de techneuten altijd al dealen met FWD-platforms, in plaats van het premium RWD waar de concurrenten over beschikken. Sprongen de techneuten toch een keer uit de band, dan werden ze snel teruggefloten. Uit kostenoogpunt moet het immers wel een beetje uniform blijven binnen het concern, dat spreekt.

Sinds Herbert Diess de scepter zwaait bij VAG, hebben Audi’s engineers het naar verluidt nóg zwaarder. Het merk met de vier ringen wordt namelijk verweten een dubieuze rol gespeeld te hebben gespeeld in de hele dieselgate-affaire. Zo ontwikkelde en leverde het de dikke dieseltorren aan Porsche, die het laatste merk meesleepte in alle ellende. Er was zelfs sprake van dat Porsche hiervoor een bom duiten van Audi wilde zien als genoegdoening. Als gevolg van dit alles lijken de duimschroeven aangedraaid bij de boksbeugel, terwijl Porsche de ‘gidsrol’ binnen VAG overneemt.

Zodoende blijft er voor de arme Audi-techneuten niks anders over dan aan LEDjes knutselen. Maar, dat doen ze dan ook met verve. Zo goed zelfs, dat de Audi Q4 e-tron volgens Autocarhttps://www.autocar.co.uk/car-news/confidential/autocar-confidential-audis-personalised-lights-mercedes-continues-compacts-more de eerste productieauto wordt met LEDs die je kan personaliseren.

Volgens Audi design-honcho Marc Lichte (geen grap) is het de bedoeling dat kopers van de Q4 e-tron hun eigen ‘signatuur’ aan de auto kunnen geven middels 25 verschillende LED-ontwerpen. Zowel het design voor de koplampen als achterlichten kan gevarieerd worden. Sowieso trekt Audi alle LED-registers open voor de Q4, want eerder zagen we op het model al de diffusertypelamp. De Q4 zal naar verwachting eind 2020 worden voorgesteld en in 2021 op de markt komen. Of je de kekke LEDs ook iets van ‘LOL BMW’ of ‘mijn dash is zachter dan wasverzachter’ kan laten ‘zeggen’, is vooralsnog onbekend.