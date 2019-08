Toyota Supra met handbak? Kan, voor maar 11K euro’s

Prikkie!

Hoewel de Toyota Supra (rijtest) sinds jaar en dag bekendstaat als een fanatenbak, is de nieuwste generatie na jaren weg te zijn geweest teruggekeerd zonder een handgeschakelde transmissie. De huidige Supra heeft, net als de BMW Z4, een achttrapsautomaat van ZF. Ongeacht aan welke kant van dit eeuwige debat je nu precies staat: feit blijft dat sommigen nu eenmaal graag zelf het heft in handen nemen. Voor deze alsmaar kleiner wordende doelgroep heeft een bedrijf in de Verenigde Staten nu de oplossing.

De in Texas gevestigde European Auto Group (EAG) heeft deze week bekendgemaakt dat het druk bezig is met de ontwikkeling van een nieuw project. EAG werkt momenteel aan een manier om de Supra van de vijfde generatie aan klanten te leveren met een handgeschakelde zesbak.

In een interview met CarBuzz geeft de eigenaar van het bedrijf, Art Bartosik, aan dat EAG sindskort reserveringen accepteert tegen het niet misselijke bedrag van 6.000 dollar. Alles bij elkaar moet de bakwissel zo’n 12.000 dollar kosten. Overigens kun je EAG bellen om te regelen dat je auto daar heelhuids aankomt en weer fatsoenlijk wordt teruggestuurd.

Natuurlijk blijft het in zekere zin een knutselwerk, maar EAG gebruikt bij het project in ieder geval geen matige onderdelen. Alle stukken komen uit het OEM-schap van BMW en passen naar verluidt precies op de zescilinder in de Supra, die uiteraard ook bij BMW vandaan komt. EAG heeft in het verleden o.a. zulke conversies bedacht voor de Ferrari 458.