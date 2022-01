Alfa 164 restomod is de lekkerste van deze week

En we hebben een Singer behandeld afgelopen week! maar deze Alfa 164 restomod is nog gaver.

Er is geen automerk mooier dan Alfa Romeo. Neem die 164. In de late jaren ’80 en vroege jaren ’90 kon je kiezen uit de geijkte Duitsers (gaap…) of een paar vierkante Zweden. Maar de Alfa 164 kon je ook kiezen, die ironisch genoeg Zweedse wortels had (daarover dit weekend meer!).

Waar je bij de Duitse concurrenten jezelf moest overtuigen met eigenschappen als achterwielaandrijving, bouwkwaliteit en niet kunnen roesten voor respectievelijk de BMW 5 Serie, Mercedes-Benz E-Klasse en Audi 100, hoefde je alleen maar de Alfa 164 te kijken om te beslissen dat dat de nieuwe zakenauto werd.

Alfa 164 Restomod

De gracieuze lijnen van Pininfarina zijn nog altijd niet verouderd. Dat is het voordeel van krachtig doch eenvoudig design. Daar hoeft in principe niet veel aan gedaan te worden om de tand des tijds te doorstaan. Dat maakt het werk extra makkelijk voor restomodders. Waar die normaal gesproken met Porsches, VW bussen of Land Rovers in de weer gaan, hebben we vandaag een Alfa 164 restomod voor je!

Het was een ideetje van BTS Creativity en Alfattitude. Het verhaal was dat er een oude 164 werd gevonden en dat ze die gingen opknappen. Het resultaat is waannzinnig mooi. Zo zijn delen van koetswerk helemaal opnieuw in een autoclave ‘gebakken’. Jazeker, net als sommige supercars heeft deze Alfa 164 restomod gedeeltelijk een koolstof carrosserie. De onderzijde is ongespoten, zodat je de vibe krijgt van de two-tone Alfa 164’s.

Verlaagd

Uiteraard is de auto iets verlaagd en zitten er flinke wielen onder. De velgen zijn gesmeed en worden gemaakt door BTS. Je kan ze ook voor je Giulia bestellen! Sterker nog, ze worden gemaakt in maten tot 24″. Het koetswerk is niet Rosso Alfa, maar Rosso Competizione. Misschien wel de mooiste kleur ooit gemaakt.

Ook het interieur is om van te smullen. Deze is opnieuw bekleed met pindakaas-kleurig leer én alcantara. En dan niet van dat Duitse kippenleer en Duitse plastic alcantara, maar het Italiaanse maatwerk, dat altijd zachter, natuurlijker en duurder aanvoelt. Vaak omdat dat ook het geval is.

Dikke 2.0

Aan de motor is zover bekend niets gedaan. Het is een Italiaanse QV. In dit geval heeft deze niet de 3.0 V6 die wij Europeanen kregen, maar de 2.0 V6 TB, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De motor is een kleinere Busso V6 die dankzij een turbo aan acceptabele prestaties geholpen wordt. In standaard-trim was de motor goed voor zo’n 200 pk en 300 Nm. De 0-100 km/u sprint duurt 7,2 seconden en de topsnelheid bedraagt 243 km/u. Dat was destijds écht heel erg snel.

Op dit moment is er maar één exemplaar van deze Alfa 164 restomod gebouwd. Of er meer bijkomen weten we niet, maar we hopen het van ganser harte. De auto is gebouwd om te laten zien waar men toe in staat is. Tot een hele hoop, zoveel is duidelijk!