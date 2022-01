No Mikey No! Masi ontbreekt voor 2022 op FIA organogram

No Mikey No! That is so not right! Masi ontbreekt voor 2022 op het FIA organogram.

Het Formule 1-seizoen is een beetje vreemd afgelopen de laatste race. Natuurlijk, voor ons Nederlanders in het algemeen en Olav Mol in het bijzonder was het een zeer speciaal evenement. Op het moment dat de Nederlandse commentator duidelijk realist is en onderschrijft wat Mercedes zo bijzonder maakt, kan hij alsnog zijn TV-carrière afsluiten met een Nederlander als wereldkampioen. Heel erg bijzonder. Dat gebeurde allemaal in nog geen 20 minuten, bizar.

Maar in het Verenigd Koninkrijk en bij Mercedes zijn ze nog altijd heel erg zoutig over de laatste race. Bij de voorbeschouwingen voor het nieuwe seizoen kunnen de Britse publicaties het niet nalaten om te stellen dat ze eigenlijk geen zin hebben in een nieuw seizoen, als het zo slecht eindigt als vorig seizoen (dat nu amper vorige maand is, maar dat terzijde).

Masi ontbreekt voor 2022

Lewis Hamilton, Toto Wolff en hun team lijken heel erg stil, maar niets is minder waar. Achter de schermen zijn ze hard aan het zagen van de stoelpoten van Michael Masi. Dat is de wedstrijdleider. Voorheen stond hij op het organogram van 2021 als de verantwoordelijke voor het sportieve reglement in de Single Seater-series. Dat was een rol die tot voorheen was weggelegd voor de wedstrijdleider.

Destijds werd Charlie Whiting opgevolgd door twee personen: Nikolas Tombazis en Michael Masi. Tombazis was de technische man Masi de sportieve man. Echter, zoals Grand Prix Radio scherp opmerkte: beide namen staan niet meer op het organogram van 2022.

Opmerkelijk

Dat is hoogst opmerkelijk, uiteraard. In principe is er vanuit de FIA niets mede gedeeld. Wat dat betreft kunnen we Michael Masi gewoon weer als wedstrijdleider verwachten. Er zijn echter bronnen die zeggen dat ze bij Mercedes meer bloed wilden zien vloeien. Dat zou kunnen betekenen dat Masi niet alleen minder verantwoordelijkheden heeft, maar wellicht geeneens wedstrijdleider zal zijn. Dat schijnt Mercedes namelijk absoluut niet te willen, aldus de Italiaanse tak van Motorsport.

Nogmaals, het is koffiedik kijken, maar het is een mogelijkheid. Ondanks dat het ons Nederlanders erg goed uitkwam, was de beslissing van Masi begrijpelijk (beperkte racetijd) doch discutabel (protocol werd niet gevolgd). Mercedes wilde destijds in hoger beroep omde beslissing van Masi aan te vechten, maar achter de schermen is dat uiteindelijk opgelost en heeft Mercedes zich terug getrokken. Het is niet ondenkbaar dat het opstappen van Michael Masi onderdeel is geweest van die deal.

Via: Grand Prix Radio.