Dit is de vrouwenauto van het jaar 2022!

Er is geen mannenauto van het jaar 2022. Wat zal Jaapiyo hiervan vinden? De Vrouwenauto van het Jaar 2022 is inmiddels bekend.

Nog niet zo heel erg lang geleden konden we kennis maken met de Europese auto van het Jaar. Dat is ditmaal de Kia EV6 geworden. Dat is namelijk een van de eerste echte goede elektrische auto’s zonder grote nadelen. Dus op zich wel logisch dat deze vooruitstrevende auto die niet eens de hoofdprijs kost, heeft gewonnen.

Bij de Auto van het Jaar verkiezing speelt geslacht geen rol. Zo’n worstenfeest als het vroeger was, is het al lang niet meer, maar mannen zijn uiteraard oververtegenwoordigd in de jury. Er zijn 6 vrouwen op dit moment, de rest is man. Ook wel interessant, de Russische delegatie komt nu uit het land ‘Independent’ en beide Russische journalisten zijn tijdelijk geschorst.

Vrouwenauto van het jaar 2022

Dat is niet het geval bij de jury van de Vrouwenauto van het jaar 2022. Daar is Russische Olesya Repkina nog immer aanwezig. Ze kijken daar dus wel naar geslacht, maar niet naar afkomst. Wat @jaapiyo daarvan vindt, is nog niet bekend.

Anyway, vergeeft u ons de veel te lange introductie waar je werkelijk waar niets aan hebt. Deze 56 vrouwen uit 39 landen en Rusland hebben namelijk allemaal lijstjes ingevuld en 65 auto’s gereden. Van alle nieuwe auto’s worden dan categorieën gemaakt om te zien welke auto in welke categorie het beste is. Dat leverde onderstaande shortlist op

And the winner is…

Zo’n shortlist lijkt ons een kromme manier. Want zo doet een Wrangler mee in de eindstrijd, puur en alleen omdat het waarschijnlijk ook de enige in zijn klasse was. Maar ja, als man moeten we er maar geen commentaar op hebben.

Uiteindelijk won de Peugeot 308 de eindstrijd. Met name qua comfort, prestaties, wegligging en design scoorde de hatchback van Peugeot hoge ogen. Ook cool: het is vandaag wereldvrouwendag! Vandaar dat de winnaar vandaag bekend is gemaakt. Peugeot: van harte gefeliciteerd!

