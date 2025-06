Zo wil Stellantis Alfa Romeo en Maserati redden van de ondergang

De merken moeten elkaar voor een mogelijk faillissement behoeden.

Autokopers hebben tegenwoordig een bevoorrechte positie. Er is qua merken en modellen meer keuze dan ooit, grotendeels dankzij nieuwkomers uit het Verre Oosten. Daar heeft een aantal van de gevestigde orde last van. Kijk maar naar de verkoopcijfers van oude rotten Alfa Romeo en Maserati.

In het eerste kwartaal van 2025 wist Maserati slechts 1.700 auto’s te verkopen. Dat is een daling van 48 procent vergeleken Q1 in 2024. Was vorig jaar dan een goed jaar voor Maserati? Nou, nee. Het merk verkocht ruim de helft minder auto’s.

Bij Alfa Romeo ging het ook niet geweldig. Het merk wilde in 2024 tussen de 80.000 en 90.000 auto’s verkopen. Het werden er zo’n 62.000, terwijl er in 2023 nog ruim 70.000 werden verkocht. Inmiddels gaat het dankzij de Junior weer de goede kant op.

Extra klap

Net toen de twee Italiaanse liefhebbersmerken het niet konden gebruiken, kregen ze een nieuwe beuk te verwerken. Donald Trump voerde extra belastingen in op auto’s uit het buitenland. Ook Alfa’s en Maserati’s werden geraakt met het tarief van 25 procent waardoor de verkopen in de VS daalden: 19 procent bij Alfa Romeo en 37 procent bij Maserati.

Oplossing?

Moederbedrijf Stellantis zag: er moet wat gebeuren. Volgens de geruchtenmolen zouden er samenwerkingen met Aziatische fabrikanten overwogen zijn. Uiteindelijk moest adviesbureau McKinsey & Company hulp bieden rondom dit onderwerp. Daar lijkt binnenkort wat uit te komen.

Het Australische Drive heeft bij Stellantis opgepikt dat er binnenkort een overlevingsplan wordt gepresenteerd om Alfa Romeo en Maserati overeind te houden. Het idee: het vinden van ”synergiën” tussen toekomstige modellen. Oftewel, Maserati en Alfa Romeo blijven los van elkaar bestaan, maar gaan wel platformen delen. Iemand trek in een Maserati Junior? Het doel is natuurlijk om de kosten te verlagen.

Wanneer komt het plan?

We zullen tot in ieder geval 23 juni moeten wachten. Op die dag spreekt Alfa Romeo- en Maserati-baas, Santo Filici, met de nieuwe Stellantis-baas, Antonio Filosa. Hij nam het stokje over van Carlos Tavares. In het hervormingsidee zal beschreven staan hoever de merken gaan in hun samenwerking. Hierover deelt Filosa al het een en ander.

”Natuurlijk raken we voertuigontwikkeling aan. Het is een van de pijlers van het plan dat we gaan sluiten. We raken ook andere pijlers, zoals de organisatiestructuur, de voetafdruk van het dealernetwerk en de fabrieken in Italië. Er is nog een grote klus te klaren. We gaan dit plan afronden”, zegt Filosa.

Het is moedig van Stellantis dat ze beide iconische merken in leven willen houden, maar is het de verstandigste oplossing? Ga gerust los in de reacties hier beneden!