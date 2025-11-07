Vanafprijs Renault Twingo (én 5!) kan nog lager worden!

Het elektrische tweetal Twingo en 5 van Renault heeft al een lekker lage vanafprijs, maar dat kan nog beter worden.

Gisteren onthulde Renault deel drie van hun strategie om iconen uit het verleden terug te brengen. Na de Renault 5 als een compacte elektrische ‘B-segmenter’ en diens SUV-derivaat met knipogen naar de Renault 4, is er sinds gisteren ook een nieuwe Twingo. En ook al is die auto met de tijd mee gegaan, de nieuwste versie richt zich maar op één voorganger: de allereerste.

Door het welbekende vriendelijke gezicht van de eerste Twingo erop te plakken, probeert Renault je te charmeren om voor hun kleinste op het AmpR Small-platform te kiezen. Want onderhuids is het dus een soort iets minder potente Renault 5, voor minder geld. Die is er vanaf 24.995 euro, terwijl de Twingo onder de 20.000 euro moet duiken. En dat zou serieus mooi zijn. Bedenk namelijk dat één van de weinige A-segmenters, de Hyundai i10, nu meer dan 20.000 euro kost. Voor minder geld elektrisch, zonder direct te hoeven downgraden naar een Dacia Spring? Da’s mooi.

Nog lagere prijs

We kunnen ons bijna niet voorstellen dat je naar de vanafprijs van een Renault Twingo of 5 kijkt en denkt: dat kan nog lager. Maar wellicht dat het wel gebeurt. Zoals je wellicht weet is er in de EU sprake van het introduceren van een kei car-achtige wet. Waar kleine EV’s als ze aan bepaalde eisen voldoen met korting aangeboden kunnen worden, om zo in Europa gebouwde modellen voordeliger te maken en tegelijkertijd het aantrekkelijk maakt om voor een kleine(re) auto te kiezen. Autocar sprak met de baas van Renault Group genaamd Francois Provost, die zegt dat de EU in gesprek is met autofabrikanten om volgende maand al de knoop door te hakken wat betreft deze regels. Nou zijn termen als ‘direct’ altijd wat optimistisch, maar op korte termijn zou dit best wat kunnen schelen voor de Twingo en 5.

15 procent korting

Volgens Provost is er, ondanks de al kleine winstmarge op de Twingo en 5, nog wel winst te halen. Volgens hem gaat het om een reductie van zo’n 15 procent in het beste geval. Voor de Twingo betekent dit dat de beloofde vanafprijs van 20.000 euro zo daalt naar 17.000 euro. De Renault 5 zou dan alles vanaf 21.250 euro kosten. En zo heb je gewoon echt spotgoedkope EV’s te pakken. De fabrikanten hebben nog inspraak in wat er allemaal onder de kei car-achtige klasse moet vallen en volgens Renault moet dat als volgt: niet langer dan 4,1 meter, een totaalplaatje aan CO2-uitstoot over de levensloop van de auto van minder dan 15 ton en alle onderdelen lokaal (binnen de EU) gebouwd.

Provost voegt toe dat hij ook graag de EU wil sturen in een richting dat verplichte functies (denk aan ADAS) wat langer houdbaar blijven. Nu verandert het zo vaak dat je vrijwel elk jaar moet bijsturen. En de ontwikkelingskosten die dat vergt, zorgen voor een hogere verkoopprijs omdat je anders enorme verliezen draait. Met een overkoepelend pakket voor 10 of 15 jaar blijven de prijzen nog een beetje normaal, meent de topman.