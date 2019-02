Minimó: de Renault Twizy van SEAT

Minimó, is dat een nieuwe smaak voor pizza's?

Als we autofabrikanten mogen geloven ziet het stadsbeeld er in de toekomst zo uit. Veel van dit soort kleine 1+1 autootjes met een elektrische aandrijflijn. SEAT denkt er ook zo over en toont hier de Minimó.

Deze elektrische stadsauto is slechts 2,5 meter lang en 1,24 meter breed. Dit maakt de vierwieler wendbaar wat ideaal is in stadsgebied. Een tof concept is dat de Minimó beschikt over uitwisselbare accupakketten. De auto is klein genoeg om te parkeren op bijvoorbeeld een plek voor motoren. Vervolgens neem je de batterij mee in huis om deze op te laden of te verwisselen met een volle accu. SEAT laat weinig los over de technische gegevens, maar zegt wel dat de Minimó een actieradius heeft van meer dan 100 kilometer.

Ondanks zijn minimale voorkomen beschikt de auto over een volwaardig stuurwiel en infotainmentsysteem met onder meer Android Auto. Volgens SEAT is de Minimó klaar voor de toekomst met de ondersteuning voor Level 4 autonoom rijden.

Het uiterlijk doet denken aan de Renault Twizy, inclusief de vleugeldeuren. Door middel van een 1+1 configuratie kunnen maximaal twee mensen aan boord. De Minimó is gepresentoord op het Mobile World Congress in Barcelona. SEAT neemt de stadsauto tevens mee naar de Autosalon van Genève.