Rook alle banden op met de 477 pk sterke Alfa Romeo 4C

De fijnste Alfa Romeo van 2018 is een feit.

Pogea Racing is goed op dreef de laatste tijd. Eerder deze week las je al over de door hen omgetoverde Ferrari 488, maar een andere auto die vrijwel tegelijkertijd de wereld in werd geschoten viel weg in zijn schaduw. Desondanks is de Alfa Romeo 4C Nemesis bepaald geen slappe hap. Integendeel, je kunt misschien zelfs stellen dat de Nemesis indrukwekkender is dan de Ferrari.

Het is niet de eerste keer dat Pogea Racing aan de slag gaat met een 4C. Enkele jaren geleden onthulden ze een ander, minder krachtig model met 319 pk. De ervaring heeft ze duidelijk goed gedaan, want na talloze aanpassingen zijn de prestatiecijfers enorm de lucht in geschoten.

Pogea Racing boorde allerleerst de 1,8-liter motor uit tot een 2-liter motor. Dit, in combinatie met grotere inlaatkleppen en een Garret GTX turbo, zorgt ervoor dat de wagen voortaan 477 pk en 535 Nm koppel produceert. Op het asfalt zijn de aanpassingen duidelijk merkbaar; de Nemesis stormt in 3,6 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 308 km/u. Nieuwe bumpers, spoilers, carbon en een sinistere grijze tint maken het plaatje compleet.

Het is niet duidelijk hoeveel de aartsrivaal precies moet gaan kosten. Wel weten we dat er slechts vijf stuks gemaakt zullen worden, waarvan er al één is verkocht aan een enthousiasteling uit Australië.