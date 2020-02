Alfa Romeo C39 is officieel

Toch nog een nieuwe Alfa Romeo dit jaar! Het gaat hier wel om een Formule 1-auto..

Alfa Romeo gedraagt zich naar de big boys voor het aankomende seizoen. Niet alleen deed het raceteam tof door met een testlivery te komen, ook hebben ze een nauwelijks afwijkende final livery vandaag gepresenteerd voor de C39. Net als bijvoorbeeld Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari kiezen ze bij Alfa Romeo Racing ORLEN voor een herkenbare livery. Scheelt ook in kosten natuurlijk. Er hoeft geen graphic designer ingehuurd te worden om een nieuwe livery te bedenken.

De naam Alfa Romeo Racing ORLEN gaf het al een beetje weg. In tegenstelling tot de C38 staat de naam ORLEN op deze C39. Het F1-team is het laatste team dat de F1-auto heeft gepresenteerd. Ze konden ook niet langer wachten, gezien het feit dat vandaag de eerste F1-testdag is in Barcelona.

Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi zijn de eerste en tweede rijder van Alfa Romeo. Reserverijder is dit seizoen Robert Kubica. Ontwikkelingsrijder Tatiana Calderon maakt het Formule 1-team compleet.

Voor de Formule 1-fans die van vernieuwing houden is het misschien wat saai dat dezelfde livery is toegepast. Aan de andere kant staat het prima op deze C39 en maakt de Alfa nu deel uit van een herkenbaar veld.

Het team zegt zich te komende twee weken te focussen op de tests in Barcelona. De auto komt in totaal zes dagen in actie in deze periode. De seizoensopener in Melbourne, Australië is op 15 maart. Ondanks het herkenbare uiterlijk is er een hoop anders, aldus technisch directeur Jan Monchaux in het gelikte persbericht.

The C39 is a natural evolution of last year’s car, even though it doesn’t share a lot with its predecessor. We have been further improving our car but, apart maybe rims and tyres and some internal components, there is barely a single visible part that is the same. It’s the usual process of constant improvement, but it’s a brand new beast. We expect to improve on what we achieved last season, to make a step forward and hopefully be able to fight for the position at the top of the midfield.