Let op: trajectcontrole op deze N-weg gaat aan!

Opletten, we gaan iets nieuws beleven in Nederland. De trajectcontrole op een N-weg gaat daadwerkelijk beboeten.

Trajectcontrole werd jaren geleden geïntroduceerd op de Nederlandse snelwegen. Opeens kreeg de overheid het geniale idee om dit ook te gaan toepassen op N-wegen. Tussen het daadwerkelijke plan en de uitvoering heeft een lange tijd gezeten, maar binnenkort is het echt zover. De trajectcontrole op de eerste N-weg van Nederland gaat daadwerkelijk aan. Geen test, maar het echte werk.

Het gaat hier om de N414 bij Bunschoten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangekondigd dat vanaf maandag 24 februari de trajectcontrole op dit stuk in werking treedt. De maximumsnelheid op deze weg bedraagt 80 km/u. Bij een snelheidsoverschrijding licht het systeem onze vrienden in Leeuwarden in. Vervolgens krijg je een wit-paarse envelop op de deurmat met een vriendelijk doch dringend betaalverzoek.

Maar, wacht er is meer! Natuurlijk is de N414 niet de enige N-weg die aan de trajectcontrole gaat. Het OM heeft de passie om het komende jaar nog 19 trajectcontrolesystemen te installeren op N-wegen in ons land. Leuk woord voor galgje trouwens, trajectcontrolesystemen.

Om nog even de werking haarfijn uit te leggen. De trajectcontrole meet de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten. Het systeem loopt op de N414 tussen Eembrugge en Bunschoten. En mocht je twijfelen: ja, het systeem werkt zowel overdag als ’s nachts.

Nederland kent inmiddels meerdere N-wegen waar trajectcontrole actief is. Echter gaat het in alle gevallen om testsystemen. Mocht je per ongeluk (knipoog) te hard rijden op zo’n teststuk, dan hoef je niet bang te zijn voor een boete. De N414 is echt de allereerste N-weg waar de trajectcontrole daadwerkelijk gaat bekeuren.

