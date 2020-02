Hippe crossover van Enzo-ontwerper op Genève

Hiermee maak je de blits in de betere Vinex-wijk.

Wat is knapper: een indrukkende supercar ontwerpen of een huis-, tuin- keuken mobiel dat door iedereen gekocht wordt? Daar kunnen jullie nu over gaan oordelen, want het Chinese merk Aiways heeft de eerste platen van de U6ion concept vrijgegeven.

Het is een concept voor een crossover. Het zou kunnen dat je denkt: “Die Aiways U6ion lijkt nét op een Ferrari Enzo!” Dat is helemaal geen vreemde gedachte, want beide auto’s zijn ontworpen onder leiding van de Japanse designer Ken Okuyama. Okuyama was destijds designbaas bij Pininfarina en verantwoordelijk voor de bijzondere lijnen van de Enzo. Dat niet alleen, ook de 599 GTB kwam zijn hand, evenals de eh, Mitsubishi Colt CZC. Dat laatste is helaas geen grap.

Er zijn nog niet heel erg veel details bekend over deze U6ion. In vergelijking met de U5 (waar we wel wat van weten) ziet de U6ion er wat sportiever en meer gedrongen uit. Een soort ‘coupe’-SUV, zo u wilt. Net als de U5 is de U6ion geheel elektrisch. Het is een aanname, maar de U6 lijkt een iets sportievere variant van de U6ion zijn. Dat zou kunnen betekenen dat de aandrijflijn grotendeels identiek is.

Mocht dat het geval zijn, dan heb je een coupe-crossover met 190 pk en 315 Nm. De elektromotor krijgt zijn energie van een accupakket van 65 kWh. Het belangrijkste is natuurlijk de range. Die bedraagt 460 km. Let wel, volgens de NEDC. De WLTP cijfers zullen een stuk minder rooskleurig zijn en zelfs die zullen lastig worden om te behalen. Wat dat betreft is het wijs om te wachten tot 3 maart, dan zal de auto onthuld worden.