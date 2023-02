Alfa Romeo C43 is hier, de stoerste livery voor 2023?

Alfa Romeo heeft het doek getrokken van de C43!

Het is februari en dat betekent twee dingen. Een kersvers Formule 1-seizoen komt er aan én dat betekent onthullingen van de nieuwe auto’s. De onthullingen zijn eigenlijk nooit heel spannend. Pas bij de eerste tests in Bahrein krijg je een beetje een idee hoe de auto’s er echt uit gaan zien.

Vanmorgen was het de beurt aan het Alfa Romeo Racing F1 team om de nieuwe C43 te presenteren vanuit Zürich in Zwitserland. De auto werd getoond met de zomer livery, oftewel met deze looks gaat de auto rijden gedurende het Formule 1-seizoen van 2023.

Bij de presentatie van de auto durfde Alfa Romeo geen harde doelen te stellen. Het gaat om de auto zo veel mogelijk verbeteren en kijken waar de concurrentie staat, aldus het team. Kortom, een bescheiden presentatie.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Red Bull Racing hebben ze bij Alfa Romeo Racing wel gekozen voor een echt nieuwe livery. De nieuwe partner Stake staat prominent op de voorzijde van de auto, boven het logo van het merk.

Er is geen wit meer op de auto te vinden. In plaats daarvan is gekozen voor een combinatie van rood en zwart. Het heeft zelfs wat Ferrari-vibes. Een geweldige livery die bij een merk als Alfa Romeo past. Valtteri Bottas was er met zijn matje en snor ook onder de indruk van.