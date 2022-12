Alfa Romeo Giulia TZ komt in 2023

Het is in elk geval een hommage aan de Alfa Romeo Giulia TZ.

Nee, we willen het er niet weer over hebben. Alfa Romeo weet ook wel welke modellen het nodig heeft in het gamma om te kunnen overleven. Nee, Alfa Romeo is als merk heel menselijk en denkt aan de auto’s die het wíl bouwen en die bouwen ze vervolgens. Neem je zelf als voorbeeld, jij weet ook wel dat elke avond een broccoli eten gezonder is dan een zakje Hamka’s. Maar wat WIL je echt? Precies.

Het gaat in elk geval om een nieuwe Alfa Romeo die op stapel staat, de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato. Deze auto zal een hoedtik zijn naar de Giulia TZ van 1963. Om de zestigste verjaardag van de auto te vieren, is er dus een nieuwe hommage.

Beperkte oplage

De auto zal een coupé-versie zijn van de Alfa Romeo Giulia. Dat klinkt al op zichzelf bijzonder goed. Eigenlijk is het wel vreemd dat Alfa enkel en alleen stug een sedan bouwt met traditionele motoren. Een coupé, stationwagon en allroad-versie plus wat PHEV’s en ze hadden echt wel een succes kunnen maken van die Giulia. Dat zijn allemaal uitvoeringen die je behoorlijk goed kunt verkopen.

Dit zijn de nieuwe teasers

Dat gaat met de Alfa Romeo Giulia TZ hommage niet het geval zijn. Uiteraard zal de auto in (heel erg) beperkte productie leverbaar zijn. Het is echter niet een Giulia met een twee deuren. nee, ze gaan er echt werk van maken.

Techniek Alfa Romeo Giulia TZ

Niet alleen zal de auto een volkomen nieuw exterieur krijgen, ook wordt de wielbasis aangepast! Jongens, als er zoveel dingen veranderd worden, was een stationwagon-versie dan niet een slimmere optie geweest? Dan verkoop je in het Noorden van Europa wat meer exemplaren en kun je denken aan dingen als omzet, winst en groei.

Dit is de laatste TZ-hommage van Zagato, de TZ3 Stradale

In technisch opzicht is het een Giulia GTAm, dus met de 540 pk sterke 2.9 liter V6 met dubbele turbo. Of de auto een 2+2 zal worden of een tweezits coupé, is niet duidelijk.

Qua aantallen is het ook niet duidelijk, maar we gaan ervan uit dat de Alfa Giulia TZ een stuk zeldzamer én duurder zal zijn dan de Giulia GTA. Voor de context, de GTA kostte 220 mille en er zijn er 500 van gebouwd. Het is overigens niet de eerste TZ-hommage, in 1965 was daar de Alfa Romeo TZ2 en in 2011 de TZ3.

