Durf jij? Porsche Cayman S met meer dan 300.000 km ervaring

Dan kun je deze Porsche Cayman S met 3 ton op de klok als occasion kopen.

De eerste merken die naar boven komen als je het hebt over auto’s met hoge kilometerstanden zijn bijvoorbeeld Mercedes-Benz of Volvo. Een sportwagen van Porsche is zeker niet het eerste wat je te binnen schiet. Toch zijn er genoeg exemplaren met hoge kilometerstanden te vinden, vaak zijn dit oudjes. Deze Cayman is relatief gezien niet zo heel oud, maar heeft toch een keurige stand van 303.000 kilometer.

De Porsche Cayman S occasion stamt uit 2007. Dat betekent dat er gemiddeld meer dan 20.000 kilometer op jaarbasis is mee gereden. Niet ontzettend gek, want de compacte sportauto van Porsche is prima dagelijks inzetbaar. Het gaat hier om een geïmporteerde auto die sinds 2015 kilometers maakt op Nederlandse bodem.

De 987-generatie Porsche Cayman S levert 295 pk uit een atmosferische 3.4 liter boxer zescilinder. Op een gewicht van 1.325 kg snelt de Porker in 5,4 tellen naar de honderd. Mits je snel genoeg bent, want met de handgeschakelde versnellingsbak moet je het wel zelf doen. De topsnelheid ligt op 275 km/u.

Volgens de adverteerder is de onderhoudshistorie van de auto bekend. Dat is wel zo prettig als je het hebt over een auto met meer dan drie ton op de klok. Tegelijkertijd is het de vraag wie het aandurft om nog € 17.950 op een Cayman S met 302.000 km stuk te slaan met mogelijk pittigere onderhoudskosten in het vooruitzicht in vergelijking met een exemplaar met (veel) minder kilometers. Helaas zijn de foto’s niet van de beste kwaliteit. Misschien dat iemand kan zeggen dat het beter is om plaatjes in landschapmodus te maken..