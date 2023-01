Alfa Romeo F1-auto heeft een vette livery

Alfa Romeo F1 begint goed aan het nieuwe jaar met een dikke vette livery!

Vet als in gaaf, niet als in plakkerig en dik. Ik ga je meteen uit de droom helpen dat dit de livery wordt voor 2023. Net als Red Bull Racing laatst met een witte auto, is dit ook een PR-momentje van Alfa Romeo F1. Je moet ook buiten het seizoen immers af en toe in de picture staan.

Waar je naar kijkt is een samenwerking tussen het Formule 1-team en BOOGIE, een artiest uit Duitsland. Deze kunstenaar is met spuitbussen in de weer gegaan en heeft een Alfa Romeo F1-auto van een unieke livery voorzien. Van voren begint het in het rood, daarna loopt de kleur over in zwart.

Alfa Romeo F1 livery

De onthulling van de Formule 1-auto was in het Waldhaus Flims Wellness resort in Zwitserland. Overigens kijk je niet naar een échte Formule 1-auto. Het is een 3D model, gebouwd door Alfa Romeo partner JigSpace. Via Augmented Reality is de auto via JigSpace voor je neus te projecteren. In het echt de auto kijken kan ook.

De Alfa Romeo F1-auto van BOOGIE is te zien op 2023 ICE London. Een game event van 7 t/m 9 februari in Londen. Er komen nog meer momenten. Eentje in Zurich, maar ook in Grand Prix steden. Exacte plannen worden pas in een later stadium bekendgemaakt.